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В Украине для водителей хотят ввести новый штраф: 34 тысяч гривен и лишение прав

Среда 06 марта 2024 09:20
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В Украине для водителей хотят ввести новый штраф: 34 тысяч гривен и лишение прав Фото: Для водителей в Украине готовят новые штрафы (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Верховная Рада готовится к рассмотрению законопроекта №9564, направленного на усиление ответственности за нарушение ПДД. В рамках этого законопроекта планируется введение новых норм для водителей, что может привести к применению серьезных штрафов и даже лишению водительских прав в случае их нарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на проект закона.

Какие штрафы могут ждать водителей и за что

Инициатором законопроекта выступил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По информации, размещенной на сайте Верховной Рады, документ находился на рассмотрении в Комитете по транспорту и инфраструктуре с августа. По сведениям издания, законопроект был включен в повестку дня Совета в конце февраля и может быть рассмотрен в ближайшее время.

Главной целью проекта является усовершенствование административной ответственности за нарушение правил управления или эксплуатации транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.

Законодатели намерены внести коррективы в распространенную практику вмешательства в систему выпуска выхлопных газов автомобилей, что приводит к увеличению уровня шума от работы двигателей.

В частности, так называемые "прямоточные глушители", "двойные спортивные системы" и другие технические изделия, не учтенные в конструкции транспортных средств и производимые производителями, рассматриваются как факторы нарушения тишины и покоя граждан, что вызывает недовольство общества.

Авторы документа убеждены в недопустимости громких звуков в условиях войны, которые могут быть спутаны с российскими дронами-камикадзе.

Согласно изменениям, предусмотренным законопроектом, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишение прав. Конкретно, за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен, а за повторное - 34 тысячи гривен.

Законопроект был внесен в повестку дня Совета в конце февраля, и ожидается, что он будет рассмотрен в ближайшее время.

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Раньше мы писали о том, что украинским водителям хотят увеличить штрафы.

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