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В Україні виявили підроблений елітний алкоголь: які це бренди

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Харків, П'ятниця 20 січня 2023 10:24
В Україні виявили підроблений елітний алкоголь: які це бренди Фото: у Харкові підробляли дорогий алкоголь (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові злочинці підробляли дорогий, елітний алкоголь. Ділки вирішили робити та продавати спиртне під виглядом іменитих брендів.

Про підроблене спиртне розповіли на сторінці Харківської обласної прокуратури у Facebook.

Що підробляли аферисти

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року батько зі своїм сином та їхнім спільним знайомим організували незаконну схему заробітку.

Вони купували незаконно виготовлений етиловий спирт, частину якого учасники злочинного угруповання продавали оптовим покупцям.

З іншої частини вони виготовляли алкогольні напої під виглядом відомих українських та іноземних товаровиробників та продавали їх клієнтам. Зокрема йдеться про віскі Chivas та горілку Beluga.

В Україні виявили підроблений елітний алкоголь: які це брендиУ Харкові підробляли алкоголь (фото: facebook.com/prokuraturakharkiv)

Продукцію ділки зберігали та виробляли у складських приміщеннях на території Харкова та Харківської області.

На початку червня 2022 р. правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучили майже 5 тис. літрів спирту, тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості понад 22 тис. пачок, обладнання та сировину для виготовлення спирту, балони та фільтри, цукрові ароматизатори й т.п. на загальну суму понад 4 млн. гривень.

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді Харкова.

Чим небезпечний фальсифікат алкоголю

Підроблений алкоголь може містити метанол - метиловий або деревний спирт. Ще його називають технічним, це сильна і страшна отрута, і саме від неї люди вмирають або стають інвалідами.

Як і у випадку зі звичайним етиловим спиртом, потрапивши в кровотік, метиловий спирт проходить через печінку, де, як і його, більш безпечний для життя аналог піддається окисленню ферментом під назвою алкогольдегідрогеназу (АДГ). Якби не ця хімічна реакція, ніякої небезпеки технічний спирт не ніс би: сам по собі він не має високої токсичності.

Як відрізнити підроблене спиртне

Легальність алкогольної продукції можна перевірити на вигляд пляшки: етикетка і контретикетка наклеєні рівно, ковпачок не прокручується, на пляшку наклеєна акцизна або спеціальна марка.

Нагадаємо, що в Україні виявили токсичну олію.

Як ми раніше писали, у Києві продається підроблена червона ікра.

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