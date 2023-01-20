В Украине выявили поддельный элитный алкоголь: какие это бренды

Что подделывали аферисты

Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2021 года отец со своим сыном и их общим знакомым организовали незаконную схему заработка.

Они покупали незаконно изготовленный этиловый спирт, часть которого участники преступной группировки реализовывали оптовым покупателям.

Из другой части они производили алкогольные напитки под видом известных украинских и иностранных товаропроизводителей и продавали их клиентам. В частности идет речь о виски Chivas и водке Beluga.

В Харькове подделывали алкоголь (фото: facebook.com/prokuraturakharkiv)

Продукцию дельцы хранили и производили в складских помещениях на территории Харькова и Харьковской области.

В начале июня 2022 г. правоохранители провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли почти 5 тыс. литров спирта, табачные изделия без марок акцизного налога в количестве более 22 тыс. пачек, оборудование и сырье для изготовления спирта, баллоны и фильтры, сахарные ароматизаторы и т.п. на общую сумму более 4 млн. гривен.



Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Харькова.

Чем опасен фальсификат алкоголя

Поддельный алкоголь может содержать метанол – метиловый, или древесный спирт. Еще его называют техническим, это сильный и страшный яд, и именно от него люди умирают или становятся инвалидами.

Как и в случае с обычным этиловым спиртом, попав в кровоток, метиловый спирт проходит через печень, где, как и его, более безопасный для жизни аналог подвергается окислению ферментом под названием алкогольдегидрогеназа (АДГ). Если бы не эта химическая реакция, никакой опасности технический спирт бы не нес: сам по себе он не обладает высокой токсичностью.

Как отличить поддельное спиртное

Легальность алкогольной продукции можно проверить по внешнему виду бутылки: этикетка и контрэтикетка наклеены ровно, колпачок не прокручивается, на бутылку наклеена акцизная или специальная марка.