В Україні виявили новий штам коронавірусу. Лікарі назвали його симптоми

Що відомо про новий штам

Новий субваріант вірусу "Пірола" вперше був зафіксований влітку в Ізраїлі, потім - у США, Данії та Великобританії. Хоча цей штам і є похідним від "Омікрону", має деякі відмінності.

Варто розуміти, що кожна нова мутація призводить того, що вірус швидше передається від людини до людини. Крім того, вірус може виробити "імунітет" до вакцини.

"Через велику кількість мутацій "Пірола" швидше вражає ослаблений імунітет. Захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак вакцина знижує ризики ускладнень. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19 та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення", - зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Симптоми субваріанту "Піроли" такі ж, як і за інших варіантів COVID-19:

нежить

підвищена температура

кашель

головний біль

втома

втрата нюху чи смаку

можливе подразнення очей та висипи

Вакцинація - єдиний спосіб захисту

У МОЗ нагадують, що загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера складається з трьох щеплень.

Ті, хто входить до групи ризику тяжкого перебігу рекомендовано отримати додатковий бустер, якщо минуло понад пів року від попереднього бустера. Але зауважте, що потребу у додатковому щепленні визначає лікар.

Зробити щеплення рекомендовано:

людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання

старшим за 60 років

людям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби

Рекомендовані щеплення залишаються безкоштовними в сімейного лікаря та пунктах щеплень.