В Украине обнаружили новый штамм коронавируса. Врачи назвали его симптомы

7 ноября в Ровенской области обнаружили новый штамм коронавируса - "Пирола". Это субвариант коронавируса варианта "Омикрон". "Пирола" нашли у молодого человека в возрасте 20 лет.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Минздрава рассказывает, как распознать новый штамм коронавируса.
Новый субвариант вируса "Пирола" впервые был зафиксирован летом в Израиле, затем - в США, Дании и Великобритании. Хотя этот штамм и является производным от "Омикрона", имеет некоторые отличия.
Следует понимать, что каждая новая мутация приводит к тому, что вирус скорее передается от человека к человеку. Кроме того, вирус может выработать "иммунитет" к вакцине.
"Из-за большого количества мутаций "Пирола" скорее поражает ослабленный иммунитет. Заболеть могут даже раньше вакцинированные, однако вакцина снижает риски осложнений. Поэтому врачом, которые не завершили курс вакцинации против COVID-19 и людям с группы риска тяжелого протекания заболевания нужно проконсультироваться с семейным врачом и привиться", - отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Симптомы субварианта "Пиролы" такие же, как и при других вариантах COVID-19:
В Минздраве напоминают, что общий рекомендованный курс по первичной вакцинации против COVID-19 и первого бустера состоит из трех прививок.
Входящие в группу риска тяжелого течения рекомендуется получить дополнительный бустер, если прошло более полугода от предыдущего бустера. Но заметьте, что потребность в дополнительной прививке определяет врач.
Сделать прививку рекомендовано:
Рекомендуемые прививки остаются бесплатными у семейного врача и прививочных пунктах.
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