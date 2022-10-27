В Україні виріс буряк-рекордсмен: фото гіганта

У селі Угриничі, Камінь-Каширському районі Волинської області, пенсіонери виростили на городі гігантські буряки. Їх вага становила 10 кілограмів.
Про цей рекорд пише видання "Нове життя".
Ніна та Олександр Матюкі – пара пенсіонерів. За словами жінки, раніше вони відводили чималу грядку під цей кормовий овоч.
Наразі вони значно зменшили площі, бо сили вже не ті. Цього року посіяли лише кілька грядок насінням, яке купила жінка у місцевому магазині.
Поле вибрали біля малини, родюче, ще й добряче його підгодували гноєм перед тим, як сіяти.
"І весь буряк зійшов один в один. Але так уже вийшло, що я, скільки живу на світі, не бачила подібних. Вони такі великі! Ми з дідом навіть і не подужали їх вирвати, то приїжджали діти зібрати врожай", - розповіла господиня. .
Нагадаємо, що в Україні подешевшали популярні овочі. Читайте, скільки вони зараз коштують.
До речі, у Карпатах знайшли величезний гриб. Дивіться фото неймовірної знахідки.