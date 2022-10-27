В Україні подешевшали популярні овочі: чому впали ціни

В Україні за останній місяць стрімко подешевшали овочі. Це стосується картоплі, капусти та буряків. Далі вартість цих продуктів продовжуватиме знижуватися.

Про це розповів завідувач сектору овочівництва та картоплярства управління землеробства та рослинництва Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Сергій Гвоздь.

Чому дешевшають ходові овочі

Наприклад, картопля знизилася в ціні, тому що для українського ринку цього овочу характерна висока частка виробництва у домогосподарствах населення.

Люди на своїх присадибних ділянках вирощують картоплю для задоволення потреб. Частка такого виробництва становить 98%. І лише 2% виробництва картоплі займають фермерські та промислові підприємства, які потім реалізують цю продукцію.

Цього року фермери зібрали великий урожай картоплі, тож ціна не підвищуватиметься для покупців.

"Ми спостерігаємо суттєве зниження ціни на картоплю. Адже закінчується збирання врожаю. Цього року засаджені площі зменшилися на 36% порівняно з минулим роком. Але з урахуванням норм споживання, у нас достатня кількість цього продукту, який повністю задовольняє внутрішнє споживання та продовольчу безпеку". Дефіциту картоплі не буде", - пояснив експерт.

Які овочі ще подешевшали

Він додав, що потреби імпортувати картоплю не буде, хіба що насіннєву. Адже з початком війни значно зросла вартість логістики.

За словами Сергія Гвоздя, також спостерігається зниження ціни на такі овочі:

капуста – на 12,2% (до 17,34 грн/кг);

буряк – на 5,0% (до 17,77 грн/кг);

картопля – на 3,8% (до 10,78 грн/кг).