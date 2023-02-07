В Україні відмовляються приймати і обмінювати деякі доларові купюри: у чому причина
В Україні громадяни стали частіше стикатися з проблемою при спробі обміняти доларові купюри зразка випуску до 1996 року - банкноти або просто відмовляються приймати в деяких банках або власника може відлякати запропонована комісія за послугу.
У чому причина складнощів з обміном старих доларів, і що робити з банкнотами - читайте у матеріалі нижче.
Згідно з ухвалою НБУ №502 в українських банках зобов'язані приймати у клієнтів долари США 1996 року випуску, натомість видаючи купюри 2009 року. За послугу фінансові установи можуть вимагати певну комісію, причому не в праві відмовити в обміні банкнот.
При цьому на практиці не завжди та не кожен банк сумлінно підходить до питання обміну сотенних доларових купюр старого зразка, і може відправити банкноти на експертизу, чи касир або інший співробітник фінустанови просто відмовить у проведенні обміну.
Чому з обміном старих доларів - проблема
Причина криється в старих банкнотах, що мають, як вважається, слабшу захищеність від підробок. Річ у тім, що після 1996 року в США при випуску валюти в обіг використовували нові технології, банкноти отримали новий дизайн і нові захисні елементи.
Таким чином, деякі касири в банках просто не можуть відрізнити підроблені доларові банкноти від справжніх, випущених до 1996-го. І відповідно не готові брати на себе ризик взяти гроші, які потім потенційно не зможуть реалізувати.
Комісія за обмін
Також варто враховувати, що деякі долари можуть відправити на обмін, надсилаючи банку-кореспонденту за кордоном. Це може зайняти час від кількох місяців до пів року, а послуга обійдеться від 10 до 50% від номіналу залежно від ступеня їх ушкодження.
Наприклад, Ощадбанк нарахує комісію у розмірі 20% від номіналу купюри (мінімум 300 гривень), при цьому немає гарантій, що вам повернуть гроші, що може бути у випадку, наприклад, якщо сильно пошкоджено купюру, зазначають у Bankchart.
У різних банках України на обмін можуть надіслати такі доларові купюри :
- розірвані та склеєні, сильно зношені;
- якщо не збереглися ознаки платіжності (немає захисної стрічки, різні написи та сліди фарби / жиру тощо нанесені на ознаки платіжності банкноти),
- обпалені або пропалені,
- якщо змінено колір купюри.
Додамо також, що в банках після затвердження Кабміном у 2021 році стратегічних напрямів протидії відмиванню коштів на період до 2023-го, стали досить ретельно перевіряти не тільки справжність купюри, а й її історію, щоб переконатися, що дана банкнота не була задіяна в якихось умовах. підозрілих угодах, як наркоторгівля, торгівля зброєю, інші незаконні операції.
Найбільше підозр викликають саме купюри з проколами, дивними плямами чи надривами. Такий грошовий знак банківська установа обов'язково має відправити до банку-кореспондента, який є її іноземним партнером та допомагає у реалізації валюти. На цьому етапі й може виникнути низка питань про походження "дивної" купюри.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року НБУ врегулював практичні питання формування та ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.
Також повідомлялося, що Нацбанк запропонував українцям страховку від стрибків курсу долара.