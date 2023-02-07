В Україні відмовляються приймати і обмінювати деякі доларові купюри: у чому причина

В Україні громадяни стали частіше стикатися з проблемою при спробі обміняти доларові купюри зразка випуску до 1996 року - банкноти або просто відмовляються приймати в деяких банках або власника може відлякати запропонована комісія за послугу.

У чому причина складнощів з обміном старих доларів, і що робити з банкнотами - читайте у матеріалі нижче.

Згідно з ухвалою НБУ №502 в українських банках зобов'язані приймати у клієнтів долари США 1996 року випуску, натомість видаючи купюри 2009 року. За послугу фінансові установи можуть вимагати певну комісію, причому не в праві відмовити в обміні банкнот.

При цьому на практиці не завжди та не кожен банк сумлінно підходить до питання обміну сотенних доларових купюр старого зразка, і може відправити банкноти на експертизу, чи касир або інший співробітник фінустанови просто відмовить у проведенні обміну.

Чому з обміном старих доларів - проблема

Причина криється в старих банкнотах, що мають, як вважається, слабшу захищеність від підробок. Річ у тім, що після 1996 року в США при випуску валюти в обіг використовували нові технології, банкноти отримали новий дизайн і нові захисні елементи.

Таким чином, деякі касири в банках просто не можуть відрізнити підроблені доларові банкноти від справжніх, випущених до 1996-го. І відповідно не готові брати на себе ризик взяти гроші, які потім потенційно не зможуть реалізувати.

Комісія за обмін

Також варто враховувати, що деякі долари можуть відправити на обмін, надсилаючи банку-кореспонденту за кордоном. Це може зайняти час від кількох місяців до пів року, а послуга обійдеться від 10 до 50% від номіналу залежно від ступеня їх ушкодження.

Наприклад, Ощадбанк нарахує комісію у розмірі 20% від номіналу купюри (мінімум 300 гривень), при цьому немає гарантій, що вам повернуть гроші, що може бути у випадку, наприклад, якщо сильно пошкоджено купюру, зазначають у Bankchart.

У різних банках України на обмін можуть надіслати такі доларові купюри :

розірвані та склеєні, сильно зношені;

якщо не збереглися ознаки платіжності (немає захисної стрічки, різні написи та сліди фарби / жиру тощо нанесені на ознаки платіжності банкноти),

обпалені або пропалені,

якщо змінено колір купюри.

Додамо також, що в банках після затвердження Кабміном у 2021 році стратегічних напрямів протидії відмиванню коштів на період до 2023-го, стали досить ретельно перевіряти не тільки справжність купюри, а й її історію, щоб переконатися, що дана банкнота не була задіяна в якихось умовах. підозрілих угодах, як наркоторгівля, торгівля зброєю, інші незаконні операції.

Найбільше підозр викликають саме купюри з проколами, дивними плямами чи надривами. Такий грошовий знак банківська установа обов'язково має відправити до банку-кореспондента, який є її іноземним партнером та допомагає у реалізації валюти. На цьому етапі й може виникнути низка питань про походження "дивної" купюри.