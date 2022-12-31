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НБУ створив реєстр усіх пунктів обміну валют в Україні: для чого це потрібно

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Україна, Субота 31 грудня 2022 15:34
НБУ створив реєстр усіх пунктів обміну валют в Україні: для чого це потрібно Фото: усі пункти валют занесуть в окремий реєстр (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України врегулював практичні питання формування та ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти. Інформація з реєстру буде щомісяця публікуватися на сайті НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, необхідність Реєстру зумовлена змінами до Податкового кодексу щодо підприємств банків, небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют.

"Отже, виникла потреба в реєстрації таких платників податку на прибуток", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, відокремлені підрозділи банку та структурні підрозділи оператора поштового зв’язку включатимуться до Реєстру за умови використання зовнішньої реклами, табличок, вивісок або інших засобів для рекламування діяльності з обміну валют як поза межами, так і безпосередньо у приміщеннях, в яких вони розташовані.

Банки, небанківські установи та оператори поштового зв’язку повідомлятимуть Національний банк про:

  • початок роботи;
  • припинення діяльності;
  • зміни в інформації про кожен пункт обміну іноземної валюти.

Ці дані вноситимуться до Реєстру та актуалізуватимуться в разі потреби.

НБУ щомісяця до 10 числа розміщуватиме інформацію з Реєстру станом на 1 число поточного місяця на своєму сайті.

    Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток пунктів обміну валют.

    Кожен небанківський обмінний пункт має сплатити авансовий внесок:

    три мінімальні зарплати (21 100 гривень) за кожен пункт обміну в населеному пункті, чисельність якого перевищує 50 тисяч мешканців

    одна мінімальна зарплата (6700 гривень) в населеному пункті, чисельність якого менше 50 тисяч мешканців

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