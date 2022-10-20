НБУ запропонував українцям страховку від стрибків курсу долара: як це працюватиме

Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запровадив новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити гривневі заощадження від ризику зростання курсу долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом НБУ банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції",- йдеться в повідомленні.

Тобто громадянин зможе вкласти певну суму зараз на депозит у доларах за курсом 36,57 грн/долар та через шість місяців отримати суму в гривнях, яка відповідатиме курсу НБУ на дату закінчення депозиту.

Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються. Відсоткова ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків, строк депозиту - від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

Банки зможуть купувати долари США в НБУ на суму таких депозитів за офіційним курсом та розміщуватимуть валюту на окремому рахунку в НБУ. Банки не матимуть можливості використовувати цю валюту на інші цілі, крім її обов’язкового зворотного продажу Національному банку за актуальним офіційним курсом після закінчення терміну таких валютних депозитів.

Для компенсації банкам витрат від проведення таких операцій НБУ нараховуватиме відсотки на валютні залишки на відповідному окремому рахунку в НБУ з виплатою їх у гривні.

"За оцінками Національного банку, такий інструмент створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку", - зазначили в НБУ.