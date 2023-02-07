В Украине отказываются принимать и обменивать некоторые долларовые купюры: в чем причина
В Украине граждане стали чаще сталкиваться с проблемой при попытке обменять долларовые купюры образца выпуска до 1996 года - банкноты или просто отказываются принимать в некоторых банках, либо владельца может отпугнуть запрошенная комиссия за услугу.
В чем причина сложностей с обменом старых долларов, и что делать с банкнотами - читайте в материале ниже.
Согласно постановлению НБУ №502 в украинских банках обязаны принимать у клиентов доллары США 1996 года выпуска, взамен выдавая купюры 2009 года. За услугу финансовые учреждения могут потребовать определенную комиссию, при этом не в праве отказать в обмене банкнот.
При этом на практике не всегда и не каждый банк добросовестно подходит к вопросу обмена сотенных долларовых купюр старого образца, и может отправить банкноты на экспертизу, или кассир или другой сотрудник финучреждения просто откажет в проведении обмена.
Почему с обменом старых долларов - проблема
Причина кроется в самих старых банкнотах, имеющих, как считается, более слабую защищенность от подделок. Дело в том, что после 1996 года в США при выпуске валюты в обращение использовали новые технологии, и банкноты получили новый дизайн и новые защитные элементы.
Таким образом некоторые кассиры в банках просто не могут отличить подделанные долларовые банкноты от настоящих, выпущенных до 1996-го. И соответственно не готовы брать на себя риск взять деньги, которые потенциально затем не смогут реализовать.
Комиссия за обмен
Также стоит учитывать, что некоторые доллары могут отправить на обмен, отсылая банку-корреспонденту за рубежом. Это может занять время от нескольких месяцев до полугода, а услуга обойдется от 10 до 50% от номинала - в зависимости от степени их повреждения.
Например, Ощадбанк насчитает комиссию в размере 20% от номинала купюры (минимум 300 гривен), при этом нет гарантий, что вам вернут деньги, что может быть в случае, например, если сильно повреждена купюра, отмечают в Bankchart.
В разных банках Украины на обмен могут отправить такие долларовые купюры:
- разорванные и склеенные, сильно изношенные;
- не сохранившие признаки платежности (если нет защитной ленты, различные надписи и следы краски / жира или прочее нанесены на признаки платежности банкноты),
- обожженные или прожженные,
- если изменен цвет купюры.
Добавим также, что в банках после утверждения Кабмином в 2021 году стратегических направлений противодействия отмыванию средств на период до 2023-го, стали довольно тщательно проверять не только подлинность купюры, но и ее историю, дабы удостовериться, что данная банкнота ни была задействована в каких-то подозрительных сделках, как наркоторговля, торговля оружием, прочие незаконные операции.
Больше всего подозрений вызывают именно купюры с проколами, странными пятнами, или надрывами. Такой денежный знак банковское учреждение обязательно должно отправить в банк-корреспондент, который является ее иностранным партнером и помогает в реализации валюты. На этом этапе и может возникнуть ряд вопросов о происхождении "странной" купюры.
Напомним, в конце 2022 года НБУ урегулировал практические вопросы формирования и ведения Реестра пунктов обмена иностранной валюты.
Также сообщалось, что Нацбанк предложил украинцам страховку от скачков курса доллара.