В Україні відкрили перше смартукриття: як воно виглядає та де знаходиться

Де знаходиться укриття

Унікальне укриття відкрили у Центральній бібліотеці КПІ імені І. Сікорського. Воно розташоване у підвальному приміщенні, де раніше було одне з книгосховищ бібліотеки. Площа багатофункціонального укриття - 600 квадратних метрів.

Як виглядає смартукриття (фото: facebook.com/SvichadoFund)

"Тут можна читати лекції, проводити конференції, презентації, хакатони або використовувати як коворкінг для навчання чи іспитів. Окрім загального оупен спейсу, в просторі є великі переговорки та кімнати для онлайн-зустрічей, читацькі зали, кафетерій, ігрова зона, душові кабіни та інклюзивні вбиральні", - розповіли у "Свічадо".

"Як укриття простір може вмістити близько 500 людей. Уся інфраструктура, зокрема вентиляційна система, розрахована на тривале перебування за часів небезпеки", - додали представники благодійного фонду.

Смартукриття у Києві (фото: ukranews.com)

Скільки коштує таке укриття

Повідомляється, що ініціатором створення якого стала компанія CLUST. Перший smart shelter CLUST SPACE за підтримки МОН України та КМДА будували протягом 5 місяців, це коштувало 400 тисяч доларів. Вартість проекту зумовлюють тим, що "у подібного простору є багато архітектурних вимог".

"Зокрема - вентиляційна система, яку довелося повністю оновлювати, броньоване скло, акустичні панелі, автономне живлення, безбар'єрність тощо. Усе це стало можливо реалізувати завдяки підтримці партнерів", - йдеться у повідомленні.

Перше в Україні "розумне" укриття (фото: ukranews.com)

Керівниця проекту Анастасія Войткевич зазначила, що ідею було реалізовано "виключно за кошти приватних інвесторів без залучення державного фінансування".