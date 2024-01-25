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В Украине открыли первое смартукрытие: как оно выглядит и где находится

Первое смартукрытие в столице (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В Киеве открыли смартукрытие, которое сможет вместить немало людей. Подобное укрытие появилось в Украине впервые. Его построили за 5 месяцев.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядит смартукрытие и где оно находится.

При написании материала были использованы источники: сайт "Українські новини", Facebook-страница благотворительного фонда "Свічадо".

Где находится укрытие

Уникальное укрытие было открыто в Центральной библиотеке КПИ имени И. Сикорского. Оно расположено в подвальном помещении, где раньше было одно из книгохранилищ библиотеки. Площадь многофункционального укрытия - 600 квадратных метров.

Как выглядит смартукрытие (фото: facebook.com/SvichadoFund)

"Здесь можно читать лекции, проводить конференции, презентации, хакатоны или использовать в качестве коворкинга для обучения или экзаменов. туалеты", - рассказали в "Свічадо".

"Как укрытие пространство может вместить около 500 человек. Вся инфраструктура, в том числе вентиляционная система, рассчитана на длительное пребывание при опасности", - добавили представители благотворительного фонда.

Смартукрытие в Киеве (фото: ukranews.com)

Сколько стоит такое укрытие

Инициатором создания которого стала компания CLUST. Первый smart shelter CLUST SPACE при поддержке МОН Украины и КГГА строили в течение 5 месяцев, это стоило 400 тысяч долларов. Стоимость проекта обуславливается тем, что "у подобного пространства есть много архитектурных требований".

"В частности - вентиляционная система, которую пришлось полностью обновлять, бронированные стекла, акустические панели, автономное питание, безбарьерность и т.д. Все это стало возможно реализовать благодаря поддержке партнеров", - говорится в сообщении.

Первое в Украине "умное" укрытие (фото: ukranews.com)

Руководитель проекта Анастасия Войткевич отметила, что идея была реализована "исключительно за средства частных инвесторов без привлечения государственного финансирования".

Ранее мы уже рассказывали, что укрытие в Киеве оккупировали наркоманы.

Кроме того, недавно стало известно, планируют ли в киевских школах вводить карантин.

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Киев