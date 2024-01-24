Чи планують в київських школах запроваджувати карантин: що кажуть в КМДА

Наразі ситуація із захворюваністю школярів Києва на ГРВІ контрольована. Переводити школи в онлайн-режим не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського .

За словами Мондриївського, за останній тиждень було виявлено 3 216 випадків захворювання на ГРВІ серед школярів. Це трохи менше 2% від загальної кількості учнів, які наразі навчаються офлайн.

"Це точно не критичні показники, і ситуація контрольована. Наразі загальний показник захворюваності на 46,6% нижче епідемічного порогу, різкого зростання не спостерігається. Сезонне захворювання в дітей здебільшого проходить у легкій формі", - пояснив він.

Носіння масок

8 січня, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник закликав мешканців столиці знову носити маски у людних місцях. Він пояснив такий заклик тим, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала дотримуватись маскового режиму, щоб уникнути зараження COVID-19.

Пізніше головний санітарний лікар Ігор Кузін відзначив, що носити маски в Україні необов'язково, оскільки в країні поки що зберігається неепідемічний рівень небезпеки.