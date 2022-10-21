В Україні вартість яєць злетіла до небес: чи обґрунтовано підняли ціни?

Чому дорожчають яйця

Основним показником, що характеризує зміни в часі загального рівня цін на товари та послуги, що купуються населенням для невиробничого споживання, є індекс споживчих цін.

Держстат повідомляє, що цей показник протягом лютого-травня 2022 року свідчив про зниження вартості курячих яєць.

Однак із червня 2022 року Держстат вже поінформував про щомісячне збільшення індексу споживчих цін.

Згідно з цими даними, приріст вартості яєць у вересні 2022 року порівняно з червнем 2022 року становив близько 54%, тобто ціна за рік злетіла вдвічі.

Причини зростання цін на яйця:

піднялися ціни на корми;

витрати на енергоносії;

витрати на оплату праці;

піднялися ціни на ветеринарні препарати тощо.

В Антимонопольному комітеті повідомляють, що підвищення цін на курячі яйця може і не мати об'єктивних підстав, навіть з огляду на всі тяжкі економічні наслідки війни.

Справа в тому, що зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць.

Крім того, окремі профільні експерти зазначають, що ціни на ринку кормів цього сезону залишаються досить низькими, і спостерігається лише незначне коливання вартості (+/-10%) у різних регіонах України.

Це сталося тому, що через заблоковані морські порти в Україні спостерігається великий надлишок зерна. Тому головні складові кормів для курей значно подешевшали, порівняно з минулим роком.

Наразі у Комітеті вважають, що немає об'єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці.

Комітет розпочав дослідження причин збільшення цін на яйця у вересні-жовтні 2022 року.