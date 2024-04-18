В Україні університети й наукові установи оцінюватимуть по-новому: що зміниться й для кого

Міністерство освіти й науки України розробило нову методику оцінювання ефективності науково-технічної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу МОН розповідає про мету нового підходу до оцінювання університетів і наукових установ, а також його потенційні результати.
Новий підхід до оцінювання університетів і наукових установ, презентований нещодавно МОН, має на меті поліпшити якість досліджень в Україні - з огляду на світовий досвід.
Проект наказу щодо затвердження нової методики було опубліковано на сайті МОН для громадського обговорення. Воно триватиме до 17 травня 2024 року.
На думку експертів, така методика дозволить здійснювати оцінювання наукової роботи:
Над підготовкою пропозицій до проекту нової методики працювала робоча група, до складу якої було залучено представників:
У межах напрацювання пропозицій до методики були проведені консультації з експертами з Польщі, Німеччини, Великої Британії та США.
Їх було також обговорено зі спеціалістами з Нідерландів, Бельгії та Словенії під час реалізації міжнародного проекту Open Science for Ukrainian Higher Education System (Open4UA), партнером якого є МОН.
Виходячи із розробленої методики, оцінювання (атестація) університетів і наукових установ:
У МОН зауважили також, що додаткову підтримку у новій методиці надано науковим установам, які є переміщеними, перебувають близько до лінії фронту чи кордону з РФ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що до списку найкращих університетів світу потрапили 11 вишів з України.
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