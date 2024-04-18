В Украине университеты и научные учреждения будут оценивать по-новому: что изменится и для кого

Министерство образования и науки Украины разработало новую методику оценки эффективности научно-технической деятельности учреждений высшего образования и научных учреждений.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу МОН рассказывает о целях нового подхода к оценке университетов и научных учреждений, а также его потенциальных результатах.
Новый подход к оценке университетов и научных учреждений, представленный недавно МОН, направлен на улучшение качества исследований в Украине - учитывая мировой опыт.
Проект приказа об утверждении новой методики был опубликован на сайте МОН для общественного обсуждения. Оно продлится до 17 мая 2024 года.
По мнению экспертов, такая методика позволит осуществлять оценку научной работы:
Подготовкой предложений к проекту новой методики занималась рабочая группа, в состав которой были привлечены представители:
В рамках наработки предложений по методике были проведены консультации с экспертами из Польши, Германии, Великобритании и США.
Их также обсудили со специалистами из Нидерландов, Бельгии и Словении во время реализации международного проекта Open Science for Ukrainian Higher Education System (Open4UA), партнером которого является МОН.
Исходя из разработанной методики, оценивание (аттестация) университетов и научных учреждений:
В МОН отметили также, что дополнительная поддержка в новой методике предусмотрена для научных учреждений, которые являются перемещенными, находятся близко к линии фронта или границе с РФ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в список лучших университетов мира попали 11 вузов из Украины.
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