В Україні ціни на огірки впали на 14%: скільки зараз коштує кілограм

В Україні тепличні комбінати продають огірки від 60 до 110 грн/кг. А це в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чому впала ціна

Експерти кажуть, що чергове здешевлення огірка на українському ринку пов’язане з тим, що більшість стаціонарних комбінатів уже вийшли на повну потужність, унаслідок чого пропозиція огірка на ринку стрімко зростає.

Також темпи збуту в даному сегменті залишаються відносно невисокими.

Окрім того, попри здешевлення тепличного огірка, наразі дана продукція в Україні пропонується до продажу в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж на початку травня минулого року.

За даними сайту "Мінфін", середня ціна на огірки гладкі складає 106,15 грн/кг. Вартість огірків колючих - 99,90 грн/кг.

Які ціни на овочі в Україні

Ціна на овочі на українському рину постійно змінюються. Станом на 6 травня, вартість така: