В Україні ціни на огірки впали на 14%: скільки зараз коштує кілограм
В Україні тепличні комбінати продають огірки від 60 до 110 грн/кг. А це в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Про це повідомляє EastFruit.
Чому впала ціна
Експерти кажуть, що чергове здешевлення огірка на українському ринку пов’язане з тим, що більшість стаціонарних комбінатів уже вийшли на повну потужність, унаслідок чого пропозиція огірка на ринку стрімко зростає.
Також темпи збуту в даному сегменті залишаються відносно невисокими.
Окрім того, попри здешевлення тепличного огірка, наразі дана продукція в Україні пропонується до продажу в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж на початку травня минулого року.
За даними сайту "Мінфін", середня ціна на огірки гладкі складає 106,15 грн/кг. Вартість огірків колючих - 99,90 грн/кг.
Які ціни на овочі в Україні
Ціна на овочі на українському рину постійно змінюються. Станом на 6 травня, вартість така:
- капуста молода - 60,63 грн/кг;
- картопля - 10,59 грн/кг;
- цибуля ріпчаста - 55,32 грн/кг;
- морква - 55,12 грн/кг;
- перець болгарський жовтий - 255,70 грн/кг;
- помідори - 80,92 грн/кг;
- буряк - 9,68 грн/кг;
- часник - 113,60 грн/кг.
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