В Украине цены на огурцы упали на 14%: сколько сейчас стоит килограмм

В Украине тепличные комбинаты продают огурцы от 60 до 110 грн./кг. А это в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Почему упала цена

Эксперты говорят, что очередное удешевление огурца на украинском рынке связано с тем, что большинство стационарных комбинатов уже вышли на полную мощность, в результате чего предложение огурца на рынке стремительно растет.

Также темпы сбыта в данном сегменте остаются относительно низкими.

Кроме того, несмотря на удешевление тепличного огурца, данная продукция в Украине предлагается к продаже в среднем в 1,6 раза дороже, чем в начале мая прошлого года.

По данным сайта "Минфин", средняя цена на гладкие огурцы составляет 106,15 грн/кг. Стоимость огурцов колючих - 99,90 грн/кг.

Какие цены на овощи в Украине

Цена на овощи на украинском рынке постоянно меняются. По состоянию на 6 мая стоимость такова: