В Україні суттєво зростають ціни на популярне м'ясо: скільки доведеться заплатити

Згідно з моніторингом, в окремих мережах супермаркетів у серпні вартість одного кілограма курячих стегон була на рівні 95,85 грн. Зараз ціна складає:

Novus - 96,99 грн;

Varus - 96,90 грн;

Auchan - 99,50 грн.

Однак, найбільше здорожчала куряча гомілка. Середня вартість - 75,45 грн, що на 5,60 грн більше проти ціни у серпні (69,85 грн).

У магазинах зараз ціни такі:

Novus - 79,99 грн;

Varus - 70,90 грн;

Auchan - 96,90 грн.

Також суттєво змінилась ціна на куряче філе. У серпні середня ціна на продукт складала 133,50 грн, а зараз вартість виросла дао 136,27 грн. У супермаркетах зараз ціни сягають:

Novus - 144 грн;

Varus - 129,90 грн;

Auchan - 134,90 грн.

Ціни на курятину "Наша ряба" в супермаркетах (скрін)

Додамо, що вартість свинини та яловичини теж змінилась. Ціни станом на 26 вересня такі: