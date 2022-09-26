В Україні подорожчало популярне м'ясо: скільки воно зараз коштує

В Україні суттєво зросли ціни на свинину.

Про цей факт свідчать дані сайту Мінфін.

Чому зростають ціни на свинину

Виробництво цього виду м'яса орієнтоване переважно на внутрішній ринок, тому ціни на свинину за місяць суттєво зросли. Причина – вплив ринкових чинників та інфляції, як і інші продукти харчування.

Так, середня ціна свинячу грудинку підвищилася з 144,89 грн/кг до 158,71 грн/кг, лопатка подорожчала з 139,79 грн/кг до 155,34 грн/кг.

Ошийок додав у ціні з 189,54 грн/кг до 213,35 грн/кг.

Вартість ребер підвищилася з 144,90 грн/кг до 163,96 грн/кг, підчеревка з 141,92 грн/кг до 161,97 грн/кг, а шашлику з 152,93 грн/кг до 162 ,69 грн/кг.

В Україні зросли ціни на свинину (index.minfin.com.ua)

Цікаво, що яловичина подорожчала менше, ніж свинина. Наприклад, у серпні середня ціна на яловичину гуляш у супермаркетах країни була 217,09 грн./кг, а у вересні вартість зросла менш ніж на гривню – 217,71 грн./кг.