В Украине существенно растут цены на популярное мясо: сколько придется заплатить

В Украине в супермаркетах существенно дорожает курятина. Килограмм филе в среднем стоит 135,6 грн, что на 2,10 грн превышает среднемесячную цену месяцем ранее.
Об этом говорится на портале Минфин.
Согласно мониторингу, в отдельных сетях супермаркетов в августе стоимость одного килограмма куриных бедер была на уровне 95,85 грн. Сейчас цена составляет:
Однако больше всего подорожала куриная голень. Средняя стоимость - 75,45 грн, что на 5,60 грн больше против цены в августе (69,85 грн).
В магазинах сейчас цены таковы:
Также существенно изменилась цена куриного филе. В августе средняя цена на продукт составляла 133,50 грн, а сейчас стоимость выросла в 136,27 грн. В супермаркетах цены достигают:
Цены на курятину "Наша ряба" в супермаркетах (скрин)
Добавим, что стоимость свинины и говядины тоже изменилась. Цены по состоянию на 26 сентября следующие:
Недавно мы писали, что в Украине существенно выросли цены на свинину.
Также мы писали, что в Украине подорожал сезонный фрукт, который покупают все.