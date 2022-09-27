В Украине существенно растут цены на популярное мясо: сколько придется заплатить

В Украине в супермаркетах существенно дорожает курятина. Килограмм филе в среднем стоит 135,6 грн, что на 2,10 грн превышает среднемесячную цену месяцем ранее.

Об этом говорится на портале Минфин .

Согласно мониторингу, в отдельных сетях супермаркетов в августе стоимость одного килограмма куриных бедер была на уровне 95,85 грн. Сейчас цена составляет:

Novus - 96,99 грн;

Varus - 96,90 грн;

Auchan - 99,50 грн.

Однако больше всего подорожала куриная голень. Средняя стоимость - 75,45 грн, что на 5,60 грн больше против цены в августе (69,85 грн).

В магазинах сейчас цены таковы:

Novus - 79,99 грн;

Varus - 70,90 грн;

Auchan - 96,90 грн.

Также существенно изменилась цена куриного филе. В августе средняя цена на продукт составляла 133,50 грн, а сейчас стоимость выросла в 136,27 грн. В супермаркетах цены достигают:

Novus - 144 грн;

Varus - 129,90 грн;

Auchan - 134,90 грн.

Цены на курятину "Наша ряба" в супермаркетах (скрин)

Добавим, что стоимость свинины и говядины тоже изменилась. Цены по состоянию на 26 сентября следующие: