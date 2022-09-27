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В Украине существенно растут цены на популярное мясо: сколько придется заплатить

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Вторник 27 сентября 2022 12:55
В Украине существенно растут цены на популярное мясо: сколько придется заплатить В Украине выросла цена на курятину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в супермаркетах существенно дорожает курятина. Килограмм филе в среднем стоит 135,6 грн, что на 2,10 грн превышает среднемесячную цену месяцем ранее.

Об этом говорится на портале Минфин.

Согласно мониторингу, в отдельных сетях супермаркетов в августе стоимость одного килограмма куриных бедер была на уровне 95,85 грн. Сейчас цена составляет:

  • Novus - 96,99 грн;
  • Varus - 96,90 грн;
  • Auchan - 99,50 грн.

Однако больше всего подорожала куриная голень. Средняя стоимость - 75,45 грн, что на 5,60 грн больше против цены в августе (69,85 грн).

В магазинах сейчас цены таковы:

  • Novus - 79,99 грн;
  • Varus - 70,90 грн;
  • Auchan - 96,90 грн.

Также существенно изменилась цена куриного филе. В августе средняя цена на продукт составляла 133,50 грн, а сейчас стоимость выросла в 136,27 грн. В супермаркетах цены достигают:

  • Novus - 144 грн;
  • Varus - 129,90 грн;
  • Auchan - 134,90 грн.

В Украине существенно растут цены на популярное мясо: сколько придется заплатить

Цены на курятину "Наша ряба" в супермаркетах (скрин)

Добавим, что стоимость свинины и говядины тоже изменилась. Цены по состоянию на 26 сентября следующие:

  • Ребра говяжьи - 137,48 грн/кг;
  • Свиная грудинка - 158,71 грн/кг;
  • Свиная лопатка - 155,34 грн/кг;
  • Свинные ребра - 163,96 грн/кг;
  • Шашлык из свинины - 162,69 грн/кг.

Недавно мы писали, что в Украине существенно выросли цены на свинину.

Также мы писали, что в Украине подорожал сезонный фрукт, который покупают все.

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