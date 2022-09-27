В Украине существенно растут цены на популярное мясо: сколько придется заплатить
В Украине в супермаркетах существенно дорожает курятина. Килограмм филе в среднем стоит 135,6 грн, что на 2,10 грн превышает среднемесячную цену месяцем ранее.
Об этом говорится на портале Минфин.
Согласно мониторингу, в отдельных сетях супермаркетов в августе стоимость одного килограмма куриных бедер была на уровне 95,85 грн. Сейчас цена составляет:
- Novus - 96,99 грн;
- Varus - 96,90 грн;
- Auchan - 99,50 грн.
Однако больше всего подорожала куриная голень. Средняя стоимость - 75,45 грн, что на 5,60 грн больше против цены в августе (69,85 грн).
В магазинах сейчас цены таковы:
- Novus - 79,99 грн;
- Varus - 70,90 грн;
- Auchan - 96,90 грн.
Также существенно изменилась цена куриного филе. В августе средняя цена на продукт составляла 133,50 грн, а сейчас стоимость выросла в 136,27 грн. В супермаркетах цены достигают:
- Novus - 144 грн;
- Varus - 129,90 грн;
- Auchan - 134,90 грн.
Цены на курятину "Наша ряба" в супермаркетах (скрин)
Добавим, что стоимость свинины и говядины тоже изменилась. Цены по состоянию на 26 сентября следующие:
- Ребра говяжьи - 137,48 грн/кг;
- Свиная грудинка - 158,71 грн/кг;
- Свиная лопатка - 155,34 грн/кг;
- Свинные ребра - 163,96 грн/кг;
- Шашлык из свинины - 162,69 грн/кг.
Недавно мы писали, что в Украине существенно выросли цены на свинину.
Также мы писали, что в Украине подорожал сезонный фрукт, который покупают все.