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В Україні суттєво здешевшала свинина: яка зараз вартість

Ціни на м'ясо в Україні знизились (unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні в магазинах та на ринку знизилась вартість свинини. Протягом листопада середня ціна склала 178,2 грн, що на 7,6 грн менше, ніж у жовтні.

Про це повідомили в асоціації "Свинарі України".

Чому знизилась вартість

Загалом вартість знизилась на 4%.

Зокрема, найпомітніше знизилася ціна на несезонний ошийок: від 215,1 грн у перший тиждень листопада до 197,1 грн у кінці місяця. Трохи менше здешевлення торкнулося корейки, стегна та лопатки, які упродовж листопада подешевшали на 12,5-15 грн/кг.

Основною причиною зменшення цін на охолоджену свинину є зниження закупівельних цін на живець свинини як під впливом сезонних чинників, так і через нові обставини воєнного часу.

Також на зниження цін впливають перебої з електроживленням.

Ціни на м'ясо

За даними Мінфін, станом на 9 грудня, ціни на м'ясо такі:

  • яловичина ребра - 147,48 грн/кг;
  • курятина стегно - 84,98 грн/кг;
  • курятина філе - 134,45 грн/кг;
  • свинина грудинка - 166,21 грн/кг;
  • свинні ребра - 161,21 грн/кг;
  • свинина шашлик - 180,93 грн/кг;
  • сало солоне - 261,63 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, якими будуть ціни на продукти взимку.

Також ми писали, що буде з цінами в Україні наступного року.

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м'ясоЦіни на продукти