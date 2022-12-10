В Украине существенно подешевела свинина: какая сейчас стоимость

В Украине в магазинах и рынке снизилась стоимость свинины. В ноябре средняя цена составила 178,2 грн, что на 7,6 грн меньше, чем в октябре.
Об этом сообщили в ассоциации "Свинари Украины".
В целом, стоимость снизилась на 4%.
В частности, заметнее всего снизилась цена на несезонный ошейок: от 215,1 грн в первую неделю ноября до 197,1 грн в конце месяца. Чуть меньшее удешевление коснулось корейки, бедра и лопатки, которые в ноябре подешевели на 12,5-15 грн/кг.
Основной причиной уменьшения цен на охлажденную свинину является снижение закупочных цен на черенок свинины как под влиянием сезонных факторов, так и из-за новых обстоятельств военного времени.
Также на понижение цен влияют перебои с электропитанием.
По данным Минфин, по состоянию на 9 декабря, цены на мясо таковы:
Ранее мы сообщали, какими будут цены на продукты зимой.
Также мы писали, что будет с ценами в Украине в следующем году.