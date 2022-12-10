В Украине существенно подешевела свинина: какая сейчас стоимость

Почему снизилась стоимость

В целом, стоимость снизилась на 4%.

В частности, заметнее всего снизилась цена на несезонный ошейок: от 215,1 грн в первую неделю ноября до 197,1 грн в конце месяца. Чуть меньшее удешевление коснулось корейки, бедра и лопатки, которые в ноябре подешевели на 12,5-15 грн/кг.

Основной причиной уменьшения цен на охлажденную свинину является снижение закупочных цен на черенок свинины как под влиянием сезонных факторов, так и из-за новых обстоятельств военного времени.

Также на понижение цен влияют перебои с электропитанием.

Цены на мясо

По данным Минфин, по состоянию на 9 декабря, цены на мясо таковы: