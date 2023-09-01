В Украине создали первый бронекостюм для женщин. Смотрите, как он выглядит (фото)

В Украине представили первый анатомический женский бронекостюм "Рута Люта". Его разработала из современной технологической бронезащиты отечественная компания "Украинская Броня".

Об этом сообщил производитель в Facebook.

Чем особенный такой бронекостюм

Этот костюм отличается от мужского формой бронежилета. Его разработали на основе анатомии и физиологии женского тела.

Также этот бронекостюм значительно легче мужского и имеет увеличенную на 500% площадь защиты от осколков по сравнению с баллистическими плитами. Это значительно увеличивает шансы избежать ранений.

В костюме есть карман для баллистической плиты, который вынесли наружу. Эта модификация делает костюм более комфортным, поскольку помогает избежать натирания и нарушения кровообращения в области груди.

"Разработка первого анатомического женского бронекостюма - большая ответственность, ведь необходимо было учесть пожелания военнослужащих, требования Минобороны, а также рекомендации медиков. Но длительная и настойчивая работа дала желаемый результат. Теперь женщины в украинской армии смогут получить качественную и надежную бронезащиту, которую действительно будет защищать а не мешать", - заявляют в компании.

Вот так выглядят женские бронекостюмы (фото: Движение VETERANKA)

Бронекостюмы доступны даже в самых маленьких размерах

Костюм состоит из бронежилета, отдельных модулей, обеспечивающих защиту шеи, плеч, живота, паха и наружной части бедер. У него также есть бронированный разгрузочный пояс с плечевыми лямками. Костюмы доступны в 4 размерах: XS, S, M, L.

Производители также отмечают, что комплект не содержит бронеплит, поэтому их нужно докупать отдельно.

Цены на бронекостюм колеблются от 48 630 до 51 894 грн, в зависимости от размера изделия.

Так выглядит первый женский анатомический бронекостюм (фото: "Украинская броня")