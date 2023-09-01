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В Украине создали первый бронекостюм для женщин. Смотрите, как он выглядит (фото)

Пятница 01 сентября 2023 19:02
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В Украине создали первый бронекостюм для женщин. Смотрите, как он выглядит (фото) Украина начала выпускать женские бронекостюмы (фото: Украинская броня)
Автор: Василина Копытко

В Украине представили первый анатомический женский бронекостюм "Рута Люта". Его разработала из современной технологической бронезащиты отечественная компания "Украинская Броня".

Об этом сообщил производитель в Facebook.

Чем особенный такой бронекостюм

Этот костюм отличается от мужского формой бронежилета. Его разработали на основе анатомии и физиологии женского тела.

Также этот бронекостюм значительно легче мужского и имеет увеличенную на 500% площадь защиты от осколков по сравнению с баллистическими плитами. Это значительно увеличивает шансы избежать ранений.

В костюме есть карман для баллистической плиты, который вынесли наружу. Эта модификация делает костюм более комфортным, поскольку помогает избежать натирания и нарушения кровообращения в области груди.

"Разработка первого анатомического женского бронекостюма - большая ответственность, ведь необходимо было учесть пожелания военнослужащих, требования Минобороны, а также рекомендации медиков. Но длительная и настойчивая работа дала желаемый результат. Теперь женщины в украинской армии смогут получить качественную и надежную бронезащиту, которую действительно будет защищать а не мешать", - заявляют в компании.

В Украине создали первый бронекостюм для женщин. Смотрите, как он выглядит (фото)

В Украине создали первый бронекостюм для женщин. Смотрите, как он выглядит (фото) Вот так выглядят женские бронекостюмы (фото: Движение VETERANKA)

Бронекостюмы доступны даже в самых маленьких размерах

Костюм состоит из бронежилета, отдельных модулей, обеспечивающих защиту шеи, плеч, живота, паха и наружной части бедер. У него также есть бронированный разгрузочный пояс с плечевыми лямками. Костюмы доступны в 4 размерах: XS, S, M, L.

Производители также отмечают, что комплект не содержит бронеплит, поэтому их нужно докупать отдельно.

Цены на бронекостюм колеблются от 48 630 до 51 894 грн, в зависимости от размера изделия.

В Украине создали первый бронекостюм для женщин. Смотрите, как он выглядит (фото)

В Украине создали первый бронекостюм для женщин. Смотрите, как он выглядит (фото)В Украине создали первый бронекостюм для женщин. Смотрите, как он выглядит (фото)В Украине создали первый бронекостюм для женщин. Смотрите, как он выглядит (фото)В Украине создали первый бронекостюм для женщин. Смотрите, как он выглядит (фото)В Украине создали первый бронекостюм для женщин. Смотрите, как он выглядит (фото)Так выглядит первый женский анатомический бронекостюм (фото: "Украинская броня")

Раньше мы делились фото, как выглядит новая военная форма для женщин.

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