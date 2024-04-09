В Україні стрімко дорожчає найпопулярніший фрукт: ціна б'є всі рекорди

Що зараз з цінами на яблука

Середньоринкова ціна на яблука на 25-30% вища, ніж у попередній 2023 рік.

"Однією з причин такого подорожчання є обмежена пропозиція якісних яблук, а також те, що багато садівників зберігають якісні плоди для продажу в пізніші терміни", - розказала Тетяна Попович.

Очікується, що ціни на яблука можуть зрости через сезонне зменшення обсягів вітчизняної продукції. Це сезонне явище, коли після зими знижується доступність місцевих овочів та фруктів, що призводить до зростання цін​.

Що буде з цінами на яблука далі

Прогнозувати точні ціни на квітень-червень важко, але враховуючи сезонність та поточні тенденції, можливе подальше зростання цін на яблука у другому кварталі 2024 року.

Важливо відстежувати інформацію про врожайність, імпортні обсяги та загальну економічну ситуацію в країні, які можуть вплинути на ціни.

Скільки яблука коштують в магазинах

Найдешевші яблука в українських магазинах продаються за ціною 17.90 гривень за кілограм у супермаркеті Varus. Ціни на яблука в Україні (Скриншот)