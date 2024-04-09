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В Украине стремительно дорожает популярнейший фрукт: цена бьет все рекорды

Фото: В Украине дорожают яблоки (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В 2024 году в Украине значительно подорожали яблоки, причем цены на них продолжают устанавливать рекорды по сравнению с прошлыми сезонами.

Что происходит сейчас с ценами на фрукт, рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Что сейчас с ценами на яблоки

Среднерыночная цена на яблоки на 25-30% выше, чем в предыдущем 2023 году.

"Одна из причин такого подорожания - ограниченное предложение качественных яблок, а также то, что многие садоводы сохраняют качественные плоды для продажи в более поздние сроки", - рассказала Татьяна Попович.

Ожидается, что цены на яблоки могут возрасти из-за сезонного уменьшения объемов отечественной продукции. Это сезонное явление, когда после зимы снижается доступность местных овощей и фруктов, что приводит к росту цен.

Что будет с ценами на яблоки дальше

Прогнозировать точные цены на апрель-июнь сложно, но учитывая сезонность и текущие тенденции, возможен дальнейший рост цен на яблоки во втором квартале 2024 года.

Важно отслеживать информацию об урожайности, импортных объемах и общей экономической ситуации в стране, которые могут повлиять на цены.

Сколько яблок стоит в магазинах

Самые дешевые яблоки в украинских магазинах продаются по цене 17.90 гривен за килограмм в супермаркете Varus. Цены на яблоки в Украине (Скриншот)

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