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В Україні подешевшав улюблений багатьма продукт: ціна впала на 60 грн

Понеділок 25 березня 2024 10:22
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В Україні подешевшав улюблений багатьма продукт: ціна впала на 60 грн Фото: В Україні подешевшало сало (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У великих українських супермаркетах в березні цінова політика на продукти змінилася. Наприкінці місяця помітно знизився популярний серед покупців товар - домашнє сало.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Мінфін.

Що сталося з цінами на сало

Ціна на солоне сало залишилася стабільною протягом цього місяця, тоді як вартість домашнього сала значно зменшилася - майже на 60 гривень.

Зараз в середньому домашнє сало у супермаркетах продають за 199 гривень за кілограм. У лютому цей продукт коштував покупцям 257,67 грн/кг. Отже, за лише один місяць ціна на сало впала на 58,67 грн.

Важливо зазначити, що зниження цін на сало розпочалося ще в березні. Кілька місяців тому було припинено зростання вартості цього популярного продукту. Водночас, ціна на солоне сало залишається на рівні 242,84 грн протягом кількох місяців.

Чим корисне сало

Лікарі зазначають, що сало - це вкрай корисний продукт для здоров'я нашого організму. Воно містить жири, які зміцнюють наші клітини і стінки судин. Сало допомагає унормовувати роботу нашої ендокринної, нервової та серцево-судинної систем. Також позитивно впливає на роботу головного мозку, попереджуючи нервові розлади.

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