В Україні стрімко дешевшає популярний овоч: ціна впала на 13%

В Україні за останній тиждень стрімко подешевшала цибуля.
Про цю тенденцію розповіли аналітики East Fruit.
Основна причина зниження ціни на цей овоч – це зниження попиту на нього. Зазначимо, що цибуля привозиться до України навіть із країн Центральної Азії.
З початку цього тижня ціни на цибулю в Україні знизилися в середньому на 13%. Сьогодні українські фермери продають оптом цибулю по 20-25 грн/кг ($0,55-0,68/кг), залежно від якості, тоді як ще тиждень тому мінімальні ціни на цю продукцію не опускалися нижче за 23 грн/кг ($0,63/кг).
Виробники знижують ціни через помітне зниження попиту, оскільки оптові компанії та роздрібні мережі сформували товарні запаси ще до новорічних свят і зараз ще не розпродали наявні обсяги.
Водночас, якість продукції в необладнаних складах стрімко погіршується, тому їх власники знижують ціни, щоби швидше продати овоч.
Аналітики зазначають, що зараз якісна цибуля в українських господарствах коштує в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж наприкінці грудня 2021 року.
Щобільше, фермери впевнені, що після новорічних свят ціни на цибулю знову підуть нагору.
Як ми раніше писали, стало відомо, які продукти в Україні подорожчали найбільше з 24 лютого.
Раніше ми повідомляли, що в Україні на 11% подорожчав популярний овоч.