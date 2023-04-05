В Україні стався землетрус: що відомо

В Україні 5 квітня був зафіксований землетрус. Короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі, спостерігалися на Закарпатті.
Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.
Землетрус стався 5 квітня о 11:41:05 (за київським часом).
Його епіцентр знаходився на південь від міста Мукачево на глибині трьох кілометрів.
На щастя, за розрахунками сейсмологів, землетрус був дуже малої магнітуди (2,2 за (шкалою Ріхтера)) й за класифікацією відноситься до невідчутних.
А тому це явище не несло і не несе загрози для населення на даний час.
Епіцентр землетрусу був біля міста Мукачево
Додамо, що останній землетрус з цього району був зареєстрований 27 лютого 2023 року з магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера).
Експерти закликають українців, які відчували землетрус, залишити повідомлення за посиланням.
Це допоможе спеціалістам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.
Попередити землетрус неможливо. Однак у випадку раптової появи його ознак слід не панікувати і дотримуватися таких правил:
У подальшому необхідно діяти у відповідності з обстановкою, що склалася, виконувати всі розпорядження органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Нагадаємо, що кілька днів тому сильний й руйнівний землетрус стався на території Росії.