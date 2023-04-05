В Украине произошло землетрясение: что известно

В Украине 5 апреля было зафиксировано землетрясение. Кратковременные, внезапные сотрясения земной коры, вызванные переменным перемещением масс горных пород в недрах Земли, наблюдались на Закарпатье.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Землетрясение произошло 5 апреля в 11:41:05 (по киевскому времени).
Его эпицентр находился южнее города Мукачево на глубине трех километров.
К счастью, по расчетам сейсмологов, землетрясение было очень малой магнитуды (2,2 по (шкале Рихтера)) и по классификации относится к неощутимым.
Поэтому это явление не несло и не несет угрозы для населения в настоящее время.
Эпицентр землетрясения находился возле города Мукачево
Последнее землетрясение из этого района было зарегистрировано 27 февраля 2023 года с магнитудой 3,3 (по шкале Рихтера).
Эксперты призывают украинцев, почувствовавших землетрясение, оставить сообщение по ссылке.
Это поможет специалистам в уточнении энергетических параметров землетрясения.
Предупредить землетрясение невозможно. Однако в случае внезапного появления его признаков следует не паниковать и соблюдать следующие правила:
В дальнейшем необходимо действовать в соответствии со сложившейся обстановкой, выполнять все распоряжения органов управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.
Напомним, что несколько дней назад сильное и разрушительное землетрясение произошло на территории России.