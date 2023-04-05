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В Украине произошло землетрясение: что известно

В Украине произошло землетрясение (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

В Украине 5 апреля было зафиксировано землетрясение. Кратковременные, внезапные сотрясения земной коры, вызванные переменным перемещением масс горных пород в недрах Земли, наблюдались на Закарпатье.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Что известно о землетрясении в Украине 5 апреля

Землетрясение произошло 5 апреля в 11:41:05 (по киевскому времени).

Его эпицентр находился южнее города Мукачево на глубине трех километров.

К счастью, по расчетам сейсмологов, землетрясение было очень малой магнитуды (2,2 по (шкале Рихтера)) и по классификации относится к неощутимым.

Поэтому это явление не несло и не несет угрозы для населения в настоящее время.

Эпицентр землетрясения находился возле города Мукачево

Последнее землетрясение из этого района было зарегистрировано 27 февраля 2023 года с магнитудой 3,3 (по шкале Рихтера).

Эксперты призывают украинцев, почувствовавших землетрясение, оставить сообщение по ссылке.

Это поможет специалистам в уточнении энергетических параметров землетрясения.

Что делать в случае землетрясения

Предупредить землетрясение невозможно. Однако в случае внезапного появления его признаков следует не паниковать и соблюдать следующие правила:

  • займите место (встаньте) в дверном или оконном проеме
  • как только стихнут первые толчки землетрясения - быстро покиньте помещение
  • на улице следует как можно быстрее отойти от построек и сооружений в направлении площадей, широких улиц, скверов, спортивных площадок, незастроенных участков, строго соблюдая установленный общественный порядок.

В дальнейшем необходимо действовать в соответствии со сложившейся обстановкой, выполнять все распоряжения органов управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.

Напомним, что несколько дней назад сильное и разрушительное землетрясение произошло на территории России.

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Закарпатье