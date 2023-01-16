В Україні соратники Медведчука хочуть створити новий ТБ-канал: розгорається скандал

На українському телебаченні з'явиться новий інформаційний канал Ukraine World News. Його створюють колишні працівники "112 Україна" та "NewsOne", які були пов'язані з проросійським Віктором Медведчуком.

Про це повідомляють на сайті "Детектор медіа".

Що відомо про новий канал

Ще один інформаційний канал на українському телебаченні матиме назву Ukraine World News. Мовлення він розпочне 22 січня - у День Соборності України. Зараз у каналу є сайт і соціальні мережі.

Власником каналу є бізнесмен Віталій Кропачов. У 2022 році він викупив ліцензію на цифрове мовлення 4 каналу, а також компанію "Ера продакшн". До Кропачова власником був Олексій Ковальов, який перейшов на бік Росії та згодом був убитим.

Віталій Кропачов (фото: facebook.com/vitaliy.kropachov)

Генеральним продюсером назначено Ольгу Гіржеву. Цікаво, що вона також була головним редактором телеканалу NewsOne, коли канал купив соратник Віктора Медведчука Тарас Козак.

Ольга Гіржева (фото: detector.media)

"У команді будуть працювати вихідці з каналу "112", які працювали там за його кращих часів. Ніхто не буде сперечатися, що цей канал із моменту свого запуску до його продажу Медведчуку, тобто до 2017 року, був каналом, який заклав основи сучасного новинного формату в Україні. Логічно, що ми хочемо запросити спеціалістів із цього каналу", - каже технічний директор майбутнього телеканалу Дмитро Скідан.

Проте самі ефіри не будуть вести ведучі з колишніх каналів Медведчука. У складі команди працюватимуть Андрій Булгаров, Богдан Бенюк, Валерій Жидков, Альбіна Підгірняк та інші. Загалом штат складається з колишніх співробітників різних каналів, у тому числі й проросійських.

Колишній член "Кварталу 95" Валерій Жидков працюватиме на новому каналі (фото: facebook.com/zhidkovvaleriy)

Усі вони будуть вести різні формати на каналі: від ток-шоу до гумористичних стендапів. Також канал Ukraine World News не планує долучатися до марафону "Єдині новини".

Як повідомляють у "Детектор медіа", студію для майбутнього телеканалу будує компанія VisionHouse, яка раніше розбудувала "112", NewsOne, ZIK, Прямий канал, "Наш" та інші інформаційні канали.

Реакція Мінкульту

Міністр культури України Олександр Ткаченко прокоментував створення нового інформаційного каналу в Україні.

"Міністерство культури та інформаційної політики України уважно слідкує за появою інформації щодо запуску "амбітного" інформаційного каналу Ukraine World News під час війни", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Він переконаний, що такі плани не є комерційними, а суто політичними інтересами.

Також Ткаченко нагадав про реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану. Це означає, що всі українські телеканали повинні транслювати марафон "Єдині новини".

Крім того, Мінкульт цікавить співпраця з різними політичними командами власника каналу Віталія Кропачова. Проте Міністерство не має повноважень видавати ліцензії телеканалам, тож це питання залишається на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.