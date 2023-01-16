В Украине соратники Медведчука хотят создать новый ТВ-канал: разгорается скандал

На украинском телевидении появится новый информационный канал Ukraine World News. Его создают бывшие работники "112 Украина" и "NewsOne", связанные с пророссийским Виктором Медведчуком.

Об этом сообщают на сайте "Детектор медиа".

Что известно о новом канале

Еще один информационный канал на украинском телевидении будет называться Ukraine World News. Вещание он начнет 22 января - в День Соборности Украины. Сейчас у канала есть веб-сайт и социальные сети.

Владельцем канала является бизнесмен Виталий Кропачев. В 2022 году он выкупил лицензию на цифровое вещание 4 канала, а также компанию "Эра продакшн". До Кропачева владельцем был Алексей Ковалев, перешедший на сторону России и впоследствии убитый.

Виталий Кропачев (фото: facebook.com/vitaliy.kropachov)

Генеральным продюсером назначена Ольга Гиржева. Примечательно, что она также была главным редактором телеканала NewsOne, когда канал купил соратник Виктора Медведчука Тарас Козак.

Ольга Гиржева (фото: Facebook)

"В команде будут работать выходцы с канала "112", работавшие там в его лучшие времена. Никто не будет спорить, что этот канал с момента своего запуска в его продажу Медведчуку, то есть до 2017 года, был каналом, который заложил основы современного новостного формата в Украине. Логично, что мы хотим пригласить специалистов по этому каналу", - говорит технический директор будущего телеканала Дмитрий Скидан.

Однако сами эфиры не будут вести ведущие по бывшим каналам Медведчука. В составе команды будут работать Андрей Булгаров, Богдан Бенюк, Валерий Жидков, Альбина Подгорняк и другие. В общем штат складывается с бывших сотрудников разных каналов, в том числе и пророссийских.

Бывший член "Квартала 95" Валерий Жидков будет работать на новом канале (фото: facebook.com/zhidkovvaleriy)

Все они будут вести разные форматы на канале: от ток-шоу до юмористических стендапов. Также канал Ukraine World News не планирует приобщаться к марафону "Єдині новини".

Как сообщают в "Детектор медиа", студию для будущего телеканала строит компания VisionHouse, ранее построившая "112", NewsOne, ZIK, Прямой канал, "Наш" и другие информационные каналы.

Реакция Минкульта

Министр культуры Александр Ткаченко прокомментировал создание нового информационного канала в Украине.

"Министерство культуры и информационной политики Украины внимательно следит за появлением информации о запуске "амбициозного" информационного канала Ukraine World News во время войны", - написал он в своем Telegram-канале.

Он убежден, что подобные планы не являются коммерческими, а чисто политическими интересами.

Также Ткаченко напомнил о реализации единой информационной политики в условиях военного положения. Это означает, что все украинские телеканалы должны транслировать марафон "Єдині новини".

Кроме того, Минкульт интересует сотрудничество с разными политическими командами владельца канала Виталия Кропачева. Однако Министерство не имеет полномочий выдавать лицензии телеканалам, поэтому этот вопрос остается на Национальный совет по телевидению и радиовещанию.