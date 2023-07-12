В Україні скасують виплати деяким переселенцям: кому саме

В Україні перестануть виплачувати матеріальну допомогу деяким внутрішньопереміщеним особам. Справа в тому, що 11 липня Кабмін ухвалив постанову, яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
Для всіх ВПО, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року продовжать виплати автоматично ще на 6 місяців (до кінця січня 2024 року).
Це не стосується переселенців, які перебувають за кордоном понад 30 днів або вже повернулися на місце проживання.
Розмір допомоги ВПО: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тис. грн, для інших осіб - 2 тис. грн.
Проте з 1 вересня 2023 року припинять виплати ВПО, які (з моменту ухвалення цієї постанови):
Якщо за результатами перевірки одержувачів через державні реєстри буде ухвалено рішення про припинення допомоги, громадянина буде про це повідомлено. У разі незгоди він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати документи, що підтверджують, і продовжувати отримувати виплати.
Постановою надано можливість отримувати допомогу всередині переміщеним особам, у яких народилися діти після переміщення. Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народилися у ВПО після переміщення та, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання збігалося з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків (місця, куди переїхали ВПО).
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