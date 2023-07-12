В Україні скасують виплати деяким переселенцям: кому саме

Що потрібно знати

Для всіх ВПО, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року продовжать виплати автоматично ще на 6 місяців (до кінця січня 2024 року).

Це не стосується переселенців, які перебувають за кордоном понад 30 днів або вже повернулися на місце проживання.

Розмір допомоги ВПО: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тис. грн, для інших осіб - 2 тис. грн.

Кому скасують виплати

Проте з 1 вересня 2023 року припинять виплати ВПО, які (з моменту ухвалення цієї постанови):

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни

придбали на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будівлю (крім житла, одержаного за рахунок державного або місцевого бюджету)

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн

придбали іноземну валюту (крім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн.

мають у власності житло, розташоване на інших територіях, ніж на тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які окуповані, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім'ї

Якщо за результатами перевірки одержувачів через державні реєстри буде ухвалено рішення про припинення допомоги, громадянина буде про це повідомлено. У разі незгоди він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати документи, що підтверджують, і продовжувати отримувати виплати.

Постановою надано можливість отримувати допомогу всередині переміщеним особам, у яких народилися діти після переміщення. Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народилися у ВПО після переміщення та, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання збігалося з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків (місця, куди переїхали ВПО).