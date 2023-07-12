В Украине отменят выплаты некоторым переселенцам: кому именно

Что нужно знать

Для всех ВПЛ, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 года продолжат выплаты автоматически еще на 6 месяцев (до конца января 2024 года).

Это не касается тех переселенцев, которые находятся за границей более 30 дней или уже вернулись на место жительства.

Размер помощи ВПЛ: для лиц с инвалидностью и детей - 3 тыс. грн., для других лиц - 2 тыс. грн.

Кому отменят выплаты

Однако с 1 сентября 2023 года прекратят выплаты ВПЛ, которые (с момента принятия данного постановления):

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны

приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета)

имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь более 13,65 м2 на одного члена семьи

Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.

Постановлением предоставлена ​​возможность получать помощь внутри перемещенным лицам, у которых родились дети после перемещения. Это урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, родившихся в ВПЛ после перемещения и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей (места, куда переехали ВПЛ).