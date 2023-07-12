В Украине отменят выплаты некоторым переселенцам: кому именно

В Украине перестанут выплачивать материальную помощь некоторым внутренне-перемещенным лицам. Дело в том, что 11 июля Кабмин принял постановление, которое вносит изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ.
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Для всех ВПЛ, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 года продолжат выплаты автоматически еще на 6 месяцев (до конца января 2024 года).
Это не касается тех переселенцев, которые находятся за границей более 30 дней или уже вернулись на место жительства.
Размер помощи ВПЛ: для лиц с инвалидностью и детей - 3 тыс. грн., для других лиц - 2 тыс. грн.
Однако с 1 сентября 2023 года прекратят выплаты ВПЛ, которые (с момента принятия данного постановления):
Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.
Постановлением предоставлена возможность получать помощь внутри перемещенным лицам, у которых родились дети после перемещения. Это урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, родившихся в ВПЛ после перемещения и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей (места, куда переехали ВПЛ).
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