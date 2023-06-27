В Україні шукають кандидатів на нову професію: що треба робити і яка з/п

В Україні розпочали конкурс на позиції помічників ветеранів. Мета такої ініціативи - полегшення життя військових, які повернулися з зони бойових дій.
Про це йдеться на сайті Міністерства у справах ветеранів України.
Це люди, які будуть допомагати українським захисникам, які повернулися з фронту, адаптуватися до мирного життя. До обов'язків працівників зокрема входитиме інформування про послуги та соціальні гарантії.
Крім того, помічники будуть допомагати пройти програму підвищення кваліфікації та працевлаштуватися.
Військовослужбовцям, яким необхідно пройти ВЛК чи займатися іншою документальною роботою, помічник ветерана буде спрощувати ці процеси та допомагати з ними.
Раніше в Директораті стратегічного планування та євроінтеграції заявили, що кандидатам на посаду пропонують конкурентну зарплату розміром 16 000 гривень.
"На етапі експерименту заробітна плата помічника ветерана становитиме в середньому 16 тисяч гривень і на це є кошти, закладені в державному бюджеті", - зазначила Генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів Світлана Березіна.
Наразі проєкт реалізовують у чотирьох областях України:
Разом із тим 38 громад з чотирьох регіонів зголосилися долучитися до проєкту. Після проведення широкої інформаційної програми таких охочих з'явиться значно більше, прогнозують у Директораті.
Ви можете подати заявку, якщо:
Після конкурсного відбору заяв успішні кандидати проходитимуть спеціалізоване навчання та будуть працевлаштовані у Сервісному офісі у справах ветеранів в одній з областей, що беруть участь у пілотному проєкті.
Подача заяв на участь у конкурсі розпочнеться 26 червня і відбуватиметься виключно через інформаційний портал Е-ветеран.
Для заповнення заяви вам потрібно мати:
Далі вам слід авторизуватися у кабінеті на eveteran.gov.ua. За допомогою електронного підпису покроково заповніть онлайн-форму заяви та пройдіть онлайн тестування.
Після цього підпишіть заяву за допомогою електронного підпису.
Важливо! Якщо заяву подає член сім'ї, ветеран має погодити її, наклавши свій електронний підпис.
Раніше ми писали, як сім'ї полонених можуть надіслати своїм рідним листа.
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