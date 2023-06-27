В Украине ищут кандидатов на новую профессию: что нужно делать и какая з/п

Кто такой помощник ветерана

Это люди, которые будут помогать вернувшимся с фронта украинским защитникам адаптироваться к мирной жизни. В обязанности работников в частности будет входить информирование об услугах и социальных гарантиях.

Кроме того, помощники будут помогать пройти программу повышения квалификации и трудоустроиться.

Военнослужащим, которым необходимо пройти ВВК или заниматься другой документальной работой, помощник ветерана будет упрощать эти процессы и помогать с ними.

Сколько будет зарабатывать помощник ветерана

Ранее в Директорате стратегического планирования и евроинтеграции заявили, что кандидатам на должность предлагают конкурентную зарплату в размере 16 000 гривен.

"На этапе эксперимента заработная плата помощника ветерана будет составлять в среднем 16 тысяч гривен и на это есть средства, заложенные в государственном бюджете", - отметила Генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минветеранов Светлана Березина

Проект реализуется в четырех областях Украины:

Львовская

Винницкая

Николаевская

Днепропетровская

Вместе с тем 38 общин из четырех регионов согласились присоединиться к проекту. После проведения широкой информационной программы таких желающих появится гораздо больше, прогнозируют в Директорате.

Как стать помощником ветерана

Вы можете подать заявку, если:

ветеран войны, член семьи ветерана, пострадавший участник Революции Достоинства, член семьи погибшего (умершего) ветерана, член семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины и состоите на учете в Едином государственном реестре ветеранов войны

имеете степень образования не ниже младшего бакалавра

имеете Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП)

чувствуете в себе силы стать центром ветеранской жизни в своей территориальной общине

После конкурсного отбора заявлений успешные кандидаты будут проходить специализированную учебу и будут трудоустроены в Сервисном офисе по делам ветеранов в одной из областей, участвующих в пилотном проекте.

Подача заявлений на участие в конкурсе начнется 26 июня и пройдет исключительно через информационный портал Е-ветеран.

Для заполнения заявления вам нужно иметь:

электронная подпись: файловый ключ, аппаратный ключ или Дія.Підпис

документ об образовании

членам семьи ветерана - документ, подтверждающий родственные связи

Далее вам следует авторизироваться в кабинете на eveteran.gov.ua. С помощью электронной подписи пошагово заполните онлайн-форму заявления и пройдите тестирование онлайн.

Затем подпишите заявление с помощью электронной подписи.

Важно! Если заявление подает член семьи, ветеран должен согласовать его, наложив свою электронную подпись.