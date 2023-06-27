В Украине ищут кандидатов на новую профессию: что нужно делать и какая з/п

В Украине открыли конкурс на позиции помощников ветеранов. Цель такой инициативы - облегчение жизни военных, вернувшихся из зоны боевых действий.
Об этом говорится на сайте Министерства по делам ветеранов Украины.
Это люди, которые будут помогать вернувшимся с фронта украинским защитникам адаптироваться к мирной жизни. В обязанности работников в частности будет входить информирование об услугах и социальных гарантиях.
Кроме того, помощники будут помогать пройти программу повышения квалификации и трудоустроиться.
Военнослужащим, которым необходимо пройти ВВК или заниматься другой документальной работой, помощник ветерана будет упрощать эти процессы и помогать с ними.
Ранее в Директорате стратегического планирования и евроинтеграции заявили, что кандидатам на должность предлагают конкурентную зарплату в размере 16 000 гривен.
"На этапе эксперимента заработная плата помощника ветерана будет составлять в среднем 16 тысяч гривен и на это есть средства, заложенные в государственном бюджете", - отметила Генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минветеранов Светлана Березина
Проект реализуется в четырех областях Украины:
Вместе с тем 38 общин из четырех регионов согласились присоединиться к проекту. После проведения широкой информационной программы таких желающих появится гораздо больше, прогнозируют в Директорате.
Вы можете подать заявку, если:
После конкурсного отбора заявлений успешные кандидаты будут проходить специализированную учебу и будут трудоустроены в Сервисном офисе по делам ветеранов в одной из областей, участвующих в пилотном проекте.
Подача заявлений на участие в конкурсе начнется 26 июня и пройдет исключительно через информационный портал Е-ветеран.
Для заполнения заявления вам нужно иметь:
Далее вам следует авторизироваться в кабинете на eveteran.gov.ua. С помощью электронной подписи пошагово заполните онлайн-форму заявления и пройдите тестирование онлайн.
Затем подпишите заявление с помощью электронной подписи.
Важно! Если заявление подает член семьи, ветеран должен согласовать его, наложив свою электронную подпись.
Раньше мы писали, как семьи пленных могут отправить своим родным письмо.
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