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В Україні школярка зібрала 50 тисяч на тепловізор для ЗСУ: як вона це зробила

Школярка зібрала гроші на тепловізор для військових (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Школярка Діана Насібова з міста Ніжина Чернігівської області зібрала 50 тисяч гривень та передала їх на купівлю тепловізора для військових.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Гроші дівчинка отримала за біжутерію, яку власноруч робить і продає на місцевому ринку, а також від пожертв городян.

Допомога Діани Збройним силам надихнула і її друзів. Зокрема, дітям через напад Росії довелося зайнятися недитячими справами.

"Мені дуже захотілося допомогти військовим, щоб швидше закінчилася війна, і ми могли спати спокійно", - говорить Насібова.

Школярка зібрала 50 тисяч на тепловізор для військових (скрін)

Раніше дівчинка шукала притулок для безпритульних тварин, а зараз допомагає Збройним силам. Також Діані передають речі для продажу інші люди. Наприклад, вчителька - кімнатну рослину, студенти - вироби з глини.

Школярка зібрала 50 тисяч на тепловізор для військових (скрін)

Подруга Діани поруч з нею торгує тістечками та пастилою. Всі десерти дитина робить сама.

Після обіду, коли на місцевому базарі вже немає людей, Діана несе весь свій денний виторг до храму. За добу дівчині вдалося зібрати майже 5 тисяч гривень.

Школярка зібрала 50 тисяч на тепловізор для військових (скрін)

Усі зібрані гроші акумулюються в настоятеля храму - військово капелана. Зараз храм перетворився на волонтерський склад.

Далі Діана приходить додому та починає робити нові браслети на продаж, щоб ще зібрати на один тепловізор для військових.

Мама дівчинки каже, що Діана вже торгує на базарі третій місяць.

Школярка зібрала 50 тисяч на тепловізор для військових (скрін)

Раніше ми повідомляли, що 10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ гроші, які виграла в шашки.

Також ми писали, що маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ.

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