В Украине школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для ВСУ: как она это сделала

Деньги девочка получила за бижутерию, которую собственноручно делает и продает на местном рынке, а также от пожертвований горожан.

Помощь Дианы Вооруженным силам вдохновила и ее друзей. В частности, детям из-за нападения России пришлось заняться недетскими делами.

"Мне очень захотелось помочь военным, чтобы поскорее закончилась война, и мы могли спать спокойно", - говорит Насибова.

Школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для военных (скрин)

Раньше девочка искала убежище для бездомных животных, а сейчас помогает Вооруженным силам. Также Диане передают вещи на продажу другие люди. Например, учительница -икомнатное растение, студенты - изделия из глины.

Школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для военных (скрин)

Подруга Дианы рядом с ней торгует пирожными и пастилой. Все десерты ребенок делает сам.

После обеда, когда на местном базаре уже нет людей, Диана несет всю свою дневную выручку в храм. За сутки девушке удалось собрать около 5 тысяч гривен.

Школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для военных (скрин)

Все собранные деньги аккумулируются у настоятеля храма - военно капеллана. Сейчас храм превратился в волонтерский склад.

Далее Диана приходит домой и начинает делать новые браслеты для продажи, чтобы еще собрать на один тепловизор для военных.

Мама девочки говорит, что Диана уже торгует на рынке третий месяц.

Школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для военных (скрин)