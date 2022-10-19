В Украине школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для ВСУ: как она это сделала

Школьница Диана Насибова из города Нежин Черниговской области собрала 50 тысяч гривен и передала их на покупку тепловизора для военных.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Деньги девочка получила за бижутерию, которую собственноручно делает и продает на местном рынке, а также от пожертвований горожан.
Помощь Дианы Вооруженным силам вдохновила и ее друзей. В частности, детям из-за нападения России пришлось заняться недетскими делами.
"Мне очень захотелось помочь военным, чтобы поскорее закончилась война, и мы могли спать спокойно", - говорит Насибова.
Раньше девочка искала убежище для бездомных животных, а сейчас помогает Вооруженным силам. Также Диане передают вещи на продажу другие люди. Например, учительница -икомнатное растение, студенты - изделия из глины.
Подруга Дианы рядом с ней торгует пирожными и пастилой. Все десерты ребенок делает сам.
После обеда, когда на местном базаре уже нет людей, Диана несет всю свою дневную выручку в храм. За сутки девушке удалось собрать около 5 тысяч гривен.
Школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для военных (скрин)
Все собранные деньги аккумулируются у настоятеля храма - военно капеллана. Сейчас храм превратился в волонтерский склад.
Далее Диана приходит домой и начинает делать новые браслеты для продажи, чтобы еще собрать на один тепловизор для военных.
Мама девочки говорит, что Диана уже торгует на рынке третий месяц.
Ранее мы сообщали, что 10-летняя чемпионка мира собрала для ВСУ выигравшие у шашки деньги.
Также мы писали, что маленький украинец делает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ.