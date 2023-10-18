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Шахраї полюють за грошима українців під час війни: поширені схеми та як вберегтися

Шахраї в Україні обдурюють людей під час війни (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні шахраї вигадують схеми, щоб вкрасти гроші з банківських карток. Однак, від зловмисників можна захиститись, якщо знати деякі способи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Держспецзв’язку в Telegram.

Як встановити надійні паролі

Під час встановлення пароля, важливо використовувати символи, цифри, великі та малі літери. Довжина надійного пароля - понад 8 символів.

На кожен сервіс чи поштову скриньку потрібно створювати унікальний пароль. Використання пароля для входу в систему є зручним способом, проте недостатньо надійно. Посилити захист даних допоможе двофакторна аутентифікація - це додаткова перевірка під час входу в акаунт.

Її можна налаштувати у всіх додатках, де є ваші дані. Тоді в разі спроби зламу ви отримаєте смс-повідомлення з проханням підтвердити вхід.

Також на смартфоні можна встановити екранний пароль, графічний ключ або біометричний захист (відбиток пальця, розпізнавання обличчя).

До того ж варто замінити стандартний пароль PIN-код до SIM-карти. Експерти радять також включити у мобільного оператора віддалену заміну SIM-карти.

Шахраї часто розсилають підозрілі файли та посилання. Однак, важливо пам'ятати, що державні органи та служби ніколи:

  • не розсилають у месенджерах повідомлення з проханням відкрити вкладений файл
  • не просять дані банківських карток, паспорта чи персональних акаунтів у соцмережах

Поширені схеми під час війни

Фейкова "грошова допомога" та "картка заблокована"

Українців закликають не довіряти повідомленням у соцмережах, які закликають ввести дані банківської картки нібито для оформлення "грошової допомоги".

Інша поширена схема - це коли шахрай видає себе за співробітника банку й усіляко намагається дізнатися реквізити картки. Треба тримати ці цифри в таємниці.

Передплата товару чи послуги

Не варто сплачувати за товар чи послугу наперед, якщо плануєте придбати щось у неперевіреного продавця. Оплата під час отримання - безпечний спосіб.

Раніше ми повідомляли, що українців обдурюють шахраї, які називаються "військовими".

Також ми писали, що 60-річна українка перерахувала 2 мільйони "другу" з сайту знайомств.

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