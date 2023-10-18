Шахраї полюють за грошима українців під час війни: поширені схеми та як вберегтися

В Україні шахраї вигадують схеми, щоб вкрасти гроші з банківських карток. Однак, від зловмисників можна захиститись, якщо знати деякі способи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Держспецзв’язку в Telegram.
Під час встановлення пароля, важливо використовувати символи, цифри, великі та малі літери. Довжина надійного пароля - понад 8 символів.
На кожен сервіс чи поштову скриньку потрібно створювати унікальний пароль. Використання пароля для входу в систему є зручним способом, проте недостатньо надійно. Посилити захист даних допоможе двофакторна аутентифікація - це додаткова перевірка під час входу в акаунт.
Її можна налаштувати у всіх додатках, де є ваші дані. Тоді в разі спроби зламу ви отримаєте смс-повідомлення з проханням підтвердити вхід.
Також на смартфоні можна встановити екранний пароль, графічний ключ або біометричний захист (відбиток пальця, розпізнавання обличчя).
До того ж варто замінити стандартний пароль PIN-код до SIM-карти. Експерти радять також включити у мобільного оператора віддалену заміну SIM-карти.
Шахраї часто розсилають підозрілі файли та посилання. Однак, важливо пам'ятати, що державні органи та служби ніколи:
Фейкова "грошова допомога" та "картка заблокована"
Українців закликають не довіряти повідомленням у соцмережах, які закликають ввести дані банківської картки нібито для оформлення "грошової допомоги".
Інша поширена схема - це коли шахрай видає себе за співробітника банку й усіляко намагається дізнатися реквізити картки. Треба тримати ці цифри в таємниці.
Передплата товару чи послуги
Не варто сплачувати за товар чи послугу наперед, якщо плануєте придбати щось у неперевіреного продавця. Оплата під час отримання - безпечний спосіб.
Раніше ми повідомляли, що українців обдурюють шахраї, які називаються "військовими".
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