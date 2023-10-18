Мошенники охотятся за деньгами украинцев во время войны: распространенные схемы и как уберечься

Как установить надежные пароли

При установке пароля важно использовать символы, цифры, большие и маленькие буквы. Длина надежного пароля - более 8 символов.

На каждый сервис или почтовый ящик нужно создавать уникальный пароль. Использование пароля для входа в систему удобно, однако недостаточно надежно. Усилить защиту данных поможет двухфакторная аутентификация - это дополнительная проверка при входе в аккаунт.

Его можно настроить во всех приложениях, где есть ваши данные. Тогда в случае попытки взлома вы получите смс-сообщение с просьбой подтвердить вход.

Также на смартфоне можно установить экранный пароль, графический ключ или биометрическую защиту (отпечаток пальца, распознавание лица).

К тому же следует заменить стандартный пароль PIN-код к SIM-карте. Эксперты рекомендуют также включить в мобильного оператора удаленную замену SIM-карты.

Мошенники часто рассылают подозрительные файлы и ссылки. Однако важно помнить, что государственные органы и службы никогда:

не рассылают в мессенджерах сообщения с просьбой открыть вложенный файл

не просят данные банковских карт, паспорта или персональных аккаунтов в соцсетях

Распространенные схемы во время войны

Фейковая "денежная помощь" и "карта заблокирована"

Украинцев призывают не доверять сообщениям в соцсетях, призывающих ввести данные банковской карты якобы для оформления "денежной помощи".

Другая распространенная схема - это когда мошенник выдает себя за сотрудника банка и всячески пытается узнать реквизиты карточки. Надо держать эти цифры в секрете.

Предоплата за товар или услуги

Не стоит платить за товар или услугу заранее, если планируете приобрести что-нибудь у непроверенного продавца. Оплата при получении - безопасный способ.