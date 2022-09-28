В Україні шахраї придумали нову аферу: обдурюють із дровами

У чому полягає схема обману

З огляду на непередбачувану зиму підвищився попит на дрова, обігрівачі, буржуйки в українців.

Тому аферисти публікують оголошення "продам дрова/обігрівачі/буржуйки". У телефонній розмові потенційному клієнту шахраї кажуть, що товар коштує недорого і він є у необхідній кількості.

І ось головна деталь, яка вас має насторожити. Продавець попросить оплатити замовлення перед отриманням. У жодному разі не "ведіться" на це.

Продавець також може "бити на жалість" та розповідати казки на кшталт "Я збираю на ЗСУ, закиньте на бензин хоча б 1500 гривень".

"Якщо ви замислитеся, а чи варто платити заздалегідь невідомо кому, піде важка артилерія: "Розумієте, я збираю велику партію для ЗСУ, як варіант, ваше замовлення сформувати до їхньої партії. Але там величезна машина, скиньте, якщо вам не шкода для хлопців ЗСУ (знову маніпуляція!), хоч би на бензин – 1500 грн! А решту за ваше замовлення доплатите, як отримаєте товар! Тобто 1500 грн - це в рахунок вашого замовлення! І тут людина остаточно здається", - попередила ведуча.

Ніколи не відправляйте гроші вперед, інакше потім можете залишитись без них.