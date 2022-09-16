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В Киевской области полиция задержала аферистов, которые обманули волонтера

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Пятница 16 сентября 2022 15:31
В Киевской области полиция задержала аферистов, которые обманули волонтера Фото: в Киевской области полиция задержала аферистов, которые обманули волонтерку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области правоохранители задержали двух мошенников. Преступники обманули волонтера, пытавшуюся приобрести авто для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.

Пострадавшая жительница Ракитного обратилась к стражам порядка еще в начале августа.

Согласно данным следствия, волонтер перечислила деньги продавцам автомобиля, который она планировала приобрести, чтобы передать на нужды ВСУ. Однако автомобиль она так и не получила.

"Полицейские Белоцерковщины установили дуэт аферистов. Мошенниками оказалась 46-летняя женщина и ее 41-летний приспешник", - добавляет Небитов.

Фото: в Киевской области полиция задержала аферистов, которые обманули волонтер (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, РБК-Украина писала о случае, когда в Киевской области правоохранители разоблачили аферистов, которые выманивали деньги у бизнесменов от имени чиновников .

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Киевская область полиция
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