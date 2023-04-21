В Україні розвінчали популярний міф про психіатрів: дізнайтеся правду

Електронне направлення є умовою для отримання багатьох медичних послуг безоплатно, а до деяких лікарів можна звертатись без направлення. Одним із таких спеціалістів є психіатр. Це поширюється і на дитячого, і на підліткового фахівця.

Як прийти до лікаря без направлення

Для цього потрібно прийти до медичного закладу, який за договором з НСЗУ надає амбулаторну допомогу та має в штаті лікаря-психіатра.

Це, наприклад, можуть бути спеціалізовані психіатричні лікарні, але - не тільки вони. Знайти заклад допоможе оператор НСЗУ за номером 16-77.

Які послуги психіатр надасть безкоштовно

У психіатра безоплатно можна отримати такі послуги:

психіатричний огляд та допомога

індивідуальний план лікування

рецепт на препарати при розладах психіки та поведінки, які включені в "Доступні ліки"

В яких випадках потрібно звертатися до психіатра

До психіатра пацієнта може скерувати психолог, психотерапевт, сімейний лікар або лікар іншого профілю. Однак пацієнт може звернутися й самостійно, якщо переживає важкий період або стан, має високий рівень тривоги. При цьому симптоми тривають понад два тижні.

Психіатр проведе діагностику психічних розладів та призначить медикаментозну терапію. Цей фахівець має дуже глибоке розуміння біологічної структури мозку та принципів його функціонування.

Не варто плутати психіатра з психотерапевтом, адже без додаткової освіти та спеціалізації він не може проводити сеанси психотерапії.