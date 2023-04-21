В Украине развенчали популярный миф о психиатрах: узнайте правду

Посещать психологов, психотерапевтов и психиатров в Украине не слишком популярная практика, хотя в последнее время эта тенденция меняется. Поскольку психиатр является полноценным врачом, бытует мнение, что для посещения необходимо направление.
Действительно ли это, рассказали в Telegram-канале НСЗУ.
Электронное направление является условием для получения многих медицинских услуг бесплатно, а к некоторым врачам можно обращаться без направления. Одним из таких специалистов есть психиатр. Это распространяется и на детского и на подросткового специалиста.
Для этого нужно прийти в медицинское учреждение, которое по договору с НСЗУ оказывает амбулаторную помощь и имеет в штате врача-психиатра.
Это, например, могут быть специализированные психиатрические больницы, но - не только они. Найти заведение поможет оператор НСЗУ по номеру 16-77.
У психиатра бесплатно можно получить следующие услуги:
К психиатру пациента может направить психолог, психотерапевт, семейный врач или врач другого профиля. Однако пациент может обратиться и самостоятельно, если испытывает тяжелый период или состояние, имеет высокий уровень тревоги. При этом симптомы длятся более двух недель.
Психиатр проведет диагностику психических расстройств и назначит медикаментозную терапию. У этого специалиста очень глубокое понимание биологической структуры мозга и принципов его функционирования.
Не следует путать психиатра с психотерапевтом, ведь без дополнительного образования и специализации он не может проводить сеансы психотерапии.
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