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В Украине развенчали популярный миф о психиатрах: узнайте правду

Как получить направление к психиатру (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Посещать психологов, психотерапевтов и психиатров в Украине не слишком популярная практика, хотя в последнее время эта тенденция меняется. Поскольку психиатр является полноценным врачом, бытует мнение, что для посещения необходимо направление.

Действительно ли это, рассказали в Telegram-канале НСЗУ.

Электронное направление является условием для получения многих медицинских услуг бесплатно, а к некоторым врачам можно обращаться без направления. Одним из таких специалистов есть психиатр. Это распространяется и на детского и на подросткового специалиста.

Как прийти к врачу без направления

Для этого нужно прийти в медицинское учреждение, которое по договору с НСЗУ оказывает амбулаторную помощь и имеет в штате врача-психиатра.

Это, например, могут быть специализированные психиатрические больницы, но - не только они. Найти заведение поможет оператор НСЗУ по номеру 16-77.

Какие услуги психиатр предоставит бесплатно

У психиатра бесплатно можно получить следующие услуги:

  • психиатрический осмотр и помощь
  • индивидуальный план лечения
  • рецепт на препараты при расстройствах психики и поведения, которые включены в "Доступні ліки"

В каких случаях нужно обращаться к психиатру

К психиатру пациента может направить психолог, психотерапевт, семейный врач или врач другого профиля. Однако пациент может обратиться и самостоятельно, если испытывает тяжелый период или состояние, имеет высокий уровень тревоги. При этом симптомы длятся более двух недель.

Психиатр проведет диагностику психических расстройств и назначит медикаментозную терапию. У этого специалиста очень глубокое понимание биологической структуры мозга и принципов его функционирования.

Не следует путать психиатра с психотерапевтом, ведь без дополнительного образования и специализации он не может проводить сеансы психотерапии.

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