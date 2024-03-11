В Україні розпочалася Масляна: найважливіші традиції, про які варто пам'ятати

Звичаї Масляної

За старих часів Масляна була важливим святом. Влаштовувалися масові народні гуляння, ярмарки, забави. Після Масляної завжди починається Великий піст з обмеженнями в їжі та розвагах. Тому вважалося, що чим веселіше відсвяткуєш Масляну, тим багатшим і насиченішим буде весь наступний рік.

Масляна ділиться на два етапи:

Вузька - з понеділка до середи

Широка – з четверга до неділі

Щодня тижня Масляної має свою назву, значення, традиції та обряди.

Масляна по днях

Понеділок - "Зустріч"

Цього дня займаються підготовкою продуктів для святкових застіль. Печуть млинці з різними начинками. Перший млинець завжди віддають бідним, щоб вони згадали душі померлих родичів. А ще цього дня виготовляють опудало Масляної із соломи, надягають на неї жіночу сукню та встановлюють на головній площі до закінчення свята.

Вівторок - "Заграваш"

Цього дня розпочинаються масові гуляння у центрі міст. Люди катаються на санях з гірок (якщо є сніг), на каруселях, влаштовують театральні вистави, проводять конкурси та змагання.

Основні обряди пов'язані зі сватанням – молоді люди ходять на оглядини та обирають собі майбутнього партнера. За старих часів вважалося, що засватати наречену на Масляну приведе до швидкого весілля, відразу після закінчення посту.

Середа - "Ласун"

Цього дня традиційно ходять на млинці до тещі. Господині запрошують зятя на святковий обід та пригощають млинцями, пирогами та іншими частуваннями. Вважалося, що такі візити допомагають зміцнити відносини у рідні, потоваришувати з найближчими родичами та висловити свою повагу та вдячність.

Четвер - "Розгуляй"

З цього дня розпочинається Широка Масляна. Вся робота була під забороною до кінця тижня, а розважатися можна було вже на повну. У такі дні проводили бійки, конкурси. Змагання, співали пісні, танцювали та водили хороводи. Ще збиралися великими компаніями за спільним столом.

П'ятниця - "Тещині вечірки"

У цей день теща наносить візит у відповідь до будинку зятя. Він кличе її в гості та пригощає млинцями власного приготування. Теща мала право прийти у гості не одна, а з подругами. Вважалося, якщо всі ці обряди виконати точно, то відносини зятя і тещі будуть ідеальними.

Субота - "Золовкині посиденьки"

Цього дня родичі чоловіка наносять візит до будинку свого сина та невістки. Господиня пече млинці та пригощає свекра та свекруха. Невістки родичі зазвичай мали вручити подарунок, щоб показати своє особливе становище і "задобрити" її.

Неділя - "Прощена"

Цього дня заведено просити вибачення і прощати. Важливо провести цей день з добрими думками, у гарному настрої, покаятися у своїх гріхах, щоб увійти у Великий піст із чистою душею та совістю.

Увечері настає кульмінація Масляної – всі мешканці збираються на головній площі, влаштовують масові гуляння та спалюють опудало Масляної, символізуючи проводи зими.