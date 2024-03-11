В Украине началась Масленица: самые важные традиции, о которых стоит помнить

Обычаи Масленицы

В старину Масленица была важным праздником. Устраивались массовые народные гуляния, ярмарки, забавы. После Масленицы всегда начинается Великий пост с ограничениями в пище и развлечениях. Поэтому считалось, что чем веселее отпразднуешь Масленицу, тем богаче и насыщеннее будет весь следующий год.

Масленица делится на два этапа:

Узкая - с понедельника по среду

Широкая - с четверга по воскресенье

Каждый день недели Масленицы имеет свое название, значение, традиции и обряды.

Масленица по дням

Понедельник -"Встреча"

В этот день занимаются подготовкой продуктов для праздничных застолий. Пекут блины с разными начинками. Первый блин всегда отдают бедным, чтобы они помянули души усопших родственников. А еще в этот день изготавливают чучело Масленицы из соломы, надевают на него женское платье и устанавливают на главной площади до окончания праздника.

Вторник - "Заигрыш"

В этот день начинаются массовые гуляния в центре городов. Люди катаются на санях с горок (если есть снег), на каруселях, устраивают театральные представления, проводят конкурсы и состязания.

Основные обряды связаны со сватовством - молодые люди ходят на смотрины и выбирают себе будущего партнера. В старину считалось, что сосватать невесту на Масленицу приведет к быстрой свадьбе, сразу после окончания поста.

Среда - "Лакомка"

В этот день традиционно ходят на блины к теще. Хозяйки приглашают зятя на праздничный обед и угощают блинами, пирогами и другими угощениями. Считалось, что такие визиты помогают укрепить отношения в родне, подружиться с ближайшими родственниками и выразить свое уважение и признательность.

Четверг - "Разгуляй"

С этого дня начинается Широкая Масленица. Вся работа была под запретом до конца недели, а развлекаться можно было уже по полной. В такие дни проводили кулачные бои, конкурсы. Состязания, пели песни, танцевали и водили хороводы. Еще собирались большими компаниями за общим столом.

Пятница - "Тещины вечерки"

В этот день теща наносит ответный визит в дом зятя. Он зовет ее в гости и угощает блинами собственного приготовления. Теща имела право прийти в гости не одна, а с подругами. Считалось, что если все эти обряды выполнить в точности, то отношения зятя и тещи будут идеальными.

Суббота - "Золовкины посиделки"

В этот день родственники мужа наносят визит в дом своего сына и невестки. Хозяйка печет блины и угощает свекра и свекровь. Невестке родственники обычно должны были вручить подарок, чтобы показать свое особое положение и "задобрить" ее.

Воскресенье - "Прощеное"

В этот день принято просить прощения и прощать. Важно провести этот день с добрыми мыслями, в хорошем настроении, раскаяться в своих грехах, чтобы войти в Великий пост с чистой душой и совестью.

Вечером наступает кульминация Масленицы - все жители собираются на главной площади, устраивают массовые гуляния и сжигают чучело Масленицы, символизируя проводы зимы.