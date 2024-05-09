В Україні різко подешевшав популярний овоч: ціна впала удвічі

Цьогорічна ситуація на ринку капусти особлива, оскільки цей овоч сьогодні вже подешевшав більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Що відбувається зараз з цінами на овоч, розказала РБК-Україна (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Скільки зараз коштує капуста

Нині середня ціна капусти нового врожаю на гуртовому ринку "Шувар" усього 25 грн/кг, минулого року в цей час вона коштувала 58 гривень.

"На початку травня вартість ранньої капусти зменшилась на 30% - від 37 до 25 гривень за кілограм", - розказала Тетяна Попович.

Ринок ранньої капусти в Україні показує яскравий приклад того, як ціни можуть змінюватися відповідно до численних зовнішніх та внутрішніх чинників.

Причини падіння ціни на капусту

Одним із ключових факторів, що впливають на ціну, є сезонність. Капуста, як і більшість овочів, має певний сезон збору, і в періоди пікового врожаю ціни зазвичай знижуються через збільшення пропозиції.

Цьогорічне різке падіння можна пояснити збільшенням обсягів вирощування на тлі сприятливих погодних умов. Станом на сьогодні на ринку вже присутня продукція із Закарпатської області, проте сезон ще не досягнув свого піку.

До кінця травня очікується зростання пропозиції на ринку, яке підсилять виробники з інших областей та, відповідно, поступове зниження цін.

Попит на капусту, як і на будь-який інший товар, може коливатися через зміни у споживчих уподобаннях, зростання доходів населення, зміни в цінах на альтернативні продукти та інші економічні та соціальні чинники. Вплив мають також витрати на виробництво, які можуть зростати через підвищення цін на добрива, паливо, заробітну плату та інші виробничі ресурси.

Ще одним важливим аспектом є кліматичні умови. Нестабільні погодні умови можуть спричинити зниження врожайності або збільшення втрат під час зберігання, що, своєю чергою, веде до коливань цін. Втім, коли умови сприятливі, може статися збільшення врожаю, що призводить до зниження цін, як це відбувається цього року.

Загалом, ринок ранньої капусти є високо волатильним і вимагає від учасників ринку гнучкості, швидкої реакції на зміни та уважного аналізу ринкових тенденцій.

