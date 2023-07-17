В Україні різко подешевшала популярна крупа: що буде з ціною далі

Як подешевшала гречка останнім часом

Експерти прогнозують падіння цін на гречку і в серпні. Крупа продовжуватиме дешевшати. З початку року вона знизилася в ціні майже на чверть (-23,3%) - до 52,82 грн/кг.

Причина зниження ціни - це величезна пропозиція від виробників на ринку.

Що буде далі з цінами на гречку

Експерти прогнозують стабільну цінову ситуацію на крупи в Україні.

"Протягом першого тижня липня гречка вже подешевшала на 7% і зараз коштує в середньому 49,13 грн/кг. Очікується, що у липні-серпні гречка може подешевшати ще на 5-7%, борошно - на 0,5-1% Але інші види круп - рис, пшоно - можуть зазнати незначного подорожчання на 3-5%”", - зазначила Світлана Черемісіна.

На жаль, тенденція до здешевлення не торкнеться хліба в Україні.

Зазначимо, що найдемократичніша ціна на гречку зараз у супермаркеті "Сільпо". Там вона коштує 36,99 за кілограм.

Ціна гречки "Сільпо" (Скриншот)

У супермаркеті АТБ кілограм крупи коштує 42.90 гривень.

Ціна гречки в супермаркеті АТБ (Скриншот)